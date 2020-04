Le RQRA salue la bonification du salaire des préposés travaillant en résidence privée pour aînés

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) accueille avec joie la décision du gouvernement du Québec d’offrir une prime de 4 $ par heure travaillée aux milliers de préposés aux résidents qui apportent chaque jour soins et réconfort aux 145 000 aînés habitant en résidence.

« Cette compensation constitue une marque de reconnaissance des plus méritées pour ces femmes et ces hommes qui redoublent d’efforts en ce moment pour offrir la meilleure qualité de vie qui soit aux résidents, qui doivent composer avec le confinement », a souligné Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Cette mesure favorisera également le travail à temps plein, à un même endroit, réduisant ainsi les risques de contamination.

Une campagne radio pour souligner le mérite des héros du quotidien

Rappelons que le RQRA diffuse présentement sur les ondes d’une dizaine de stations de radio du Québec un message de reconnaissance à l’égard du travail remarquable des employés du secteur des résidences pour aînés en ces temps de crise, sans oublier de souligner au passage le courage et la résilience des aînés.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 790 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 98 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d’assistance et des soins à ceux qui sont en perte d’autonomie. www.rqra.qc.ca