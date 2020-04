COVID-19 : METRO fait un second don de 1 million $ et interpelle ses clients membres de son programme metro&moi

METRO annonce un don additionnel de 1 million de dollars à Banques alimentaires du Québec et au fonds d’urgence Centraide, après avoir annoncé le 25 mars dernier un don de 500 000 $ à Banques alimentaires du Québec et Feed Ontario, de même que 500 000 $ au fonds d’urgence Centraide/United Way.

METRO fait également appel à la générosité de ses clients membres du programme metro&moi, en les invitant à convertir leurs points en don, s’ils le peuvent et le veulent, à ces deux organismes. METRO égalera ce montant jusqu’à concurrence d’un million de dollars additionnel.

METRO réitère ainsi son engagement et son désir de répondre, dans le présent contexte de pandémie, à la hausse des besoins d’aide alimentaire et autres services essentiels comme l’aide aux aînés ou le soutien en matière de santé mentale. Afin de faciliter le processus et d’agir dans l’immédiat, METRO a choisi ses partenaires de longue date, Banques alimentaires du Québec et Centraide, qui redistribueront l’aide aux organismes régionaux. Rappelons que ceux-ci sont aux premières lignes pour desservir les gens qui vivent une situation précaire pendant cette période difficile.

Ces nouvelles annonces s’ajoutent à l’appui soutenu de METRO à ces organismes, avec notamment un don de 500 000 $ à la campagne majeure de financement de Banques alimentaires du Québec, laquelle est coprésidée par Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO. METRO est également partenaire des premiers jours des Programmes de Récupération en Supermarchés des Banques alimentaires du Québec et de Feed Ontario.

METRO, par le biais de son réseau de magasins d’alimentation et de pharmacies, est aux premières lignes pour offrir un service essentiel depuis le début de la crise. Notre priorité a été d’assurer la sécurité de nos employés et de nos clients afin de nous permettre de continuer à rencontrer leurs besoins.