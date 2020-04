Lancement d’un microsite dédié à la promotion de l’achat local en ligne sur le territoire de la MRC!

La MRC de Marguerite-D’Youville est fière de lancer le microsite www.achatlocalmargueritedyouville.ca pour faire découvrir à la population des offres uniques vendues en ligne par les commerces de la région. Ce site, qui fait la promotion de l’achat local, est une initiative de la MRC de Marguerite-D’Youville qui souhaite, en cette période de crise, soutenir l’économie de la région et ses commerces de détail.

En plus de permettre la diffusion, sur une base régulière, des nouvelles offres des commerces, la MRC de Marguerite-D’Youville va offrir gratuitement de l’accompagnement pour aider les commerçants à développer leur offre sur le Web et les soutenir au niveau de la promotion. L’aide permettra aux commerces d’augmenter leurs revenus et d’acquérir de meilleures connaissances pour vendre plus efficacement en ligne.

Au sujet de cette initiative, madame Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de la Ville de Sainte-Julie, tient à préciser : « En cette période de confinement qui affecte particulièrement les commerces locaux, nous croyons qu’il est important d’offrir de l’aide à nos commerçants et d’encourager la population à prendre connaissance des offres de produits exceptionnelles qu’ils proposent. Il en va de la survie de plusieurs emplois.»

Les commerces qui aimeraient obtenir de l’accompagnement et promouvoir leurs produits et services trouveront les coordonnées de la MRC en visitant le site achatlocal.margueritedyouville.ca.

À propos de l’aide offerte par la MRC de Marguerite-D’Youville

La MRC de Marguerite-D’Youville, composée des villes de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, est fière d’accompagner les commerces locaux afin de faire profiter la population d’offres uniques proposées en ligne. La réalisation de ce projet est possible grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville et de la Caisse Desjardins des Patriotes via le fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins.