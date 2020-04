La population invitée à donner du sang

Les Chevaliers de Colomb du conseil 5673 de Boucherville organisent, en collaboration avec Héma-Québec, des collectes de sang les 8, 9 et 10 avril prochain. Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, il est plus que jamais important d’aller donner du sang.

L’événement se tiendra sous les présidences d’honneur du député Xavier Barsalou-Duval, du maire Jean Martel et de Jean-Philippe Savaria. L’objectif est de recueillir 110 dons.

Sur rendez-vous

Ces collectes sont sur rendez-vous, et il faut contacter Héma-Québec au 1 800 343-7264 pour réserver une place. Plusieurs mesures de sécurité et d’hygiène ont été mises en place. Les gens qui se présenteront seront questionnés sur leur état de santé en plus de la prise habituelle de la température et de la pression artérielle. Celles présentant des symptômes seront automatiquement retournées à la maison.

Héma-Québec rappelle que toute personne ayant fait un séjour hors Canada (à l’exception de la portion continentale des États-Unis et de l’Europe) doit attendre 21 jours avant de faire un don de sang. Toute personne atteinte de la COVID-19 ou qui l’a été doit attendre 28 jours à compter de la date de rétablissement avant de pouvoir faire un don de sang. Pour tous les autres séjours hors Canada, les donneurs doivent se soumettre à la consigne d’isolement obligatoire de 14 jours émise par le gouvernement du Canada et ne pas se présenter en collecte.

Quand et où?

Les collectes de sang se tiendront au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois situé au 1075, rue Lionel-Daunais à Boucherville, les mercredi 8 avril de 10h à 16h, jeudi 9 avril de 10h à 16h et le vendredi 10 avril de 10h à 16h.

Besoin de bénévoles

Les organisateurs ont besoin de l’aide de bénévoles âgés de moins de 70 ans. Il faut contacter Jean-Philippe Savaria, grand chevalier à jp.savaria@hotmail.com ou au 514 560-8416. Mario Savaria, secrétaire-trésorier, à mariosav@videotron.ca ou au 450 641-3730 ou au 51 943-8257.