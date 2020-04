Unica de Boucherville joint la bataille contre la COVID-19

La production et les ventes de désinfectants pour les mains bondissent

Si la majorité des commerces et entreprises sont au neutre ou carrément fermés, d’autres sont assaillis de commandes de produits essentiels pour combattre l’ennemi invisible qu’est la COVID-19. C’est notamment la cas d’Unica Canada qui fait actuellement un effort de guerre pour augmenter la production de désinfectants que tout le monde s’arrache; l’un pour les mains et l’autre pour les surfaces dures.

Depuis un mois, l’entreprise bouchervilloise de fabrication de produits sanitaires connaît une hausse exponentielle de commandes de son désinfectant antibactérien Pur Gel pour les mains, fait à base d’alcool, et destiné aux employés de la santé, aux pharmacies, aux centres de la petite enfance, aux travailleurs des services essentiels. Elle tente du mieux qu’elle le peut de pallier à la pénurie de désinfectants à mains.

Sa filiale Bionature est tout aussi débordée de commandes pour son nettoyant désinfectant de surfaces dures Germix qui a la propriété de tuer en cinq secondes toutes les bactéries dont le coronavirus.

Pur Gel

« Depuis près de quatre semaines, nous avons fabriqué quelque 150 000 litres de Purgel alors qu’habituellement, nous en concevions 2000 litres par mois », mentionne le président Sylvain Arama au cours d’une entrevue téléphonique accordée à La Relève.

« Le volume de nos commandes est en hausse et nos ventes ont cru de l’ordre de 75 %. J’ai encore pour 150 000 $ de commandes à livrer qui sont en attente. Nous sommes deux semaines en retard tellement on ne fournit pas », ajoute-t-il.

Pour l’homme d’affaires qui a fait augmenter la production de ces deux produits à son usine de la rue J.-A.-Bombardier, c’est sa façon personnelle de livrer la guerre à la COVID-19. « Une de mes missions est de participer à l’enrayement de la propagation du virus », lance-t-il. Unica fait affaire avec quelque 450 distributeurs au Canada qui revend les produits aux entreprises des secteurs commercial, industriel et aux institutions sociales et de la santé.

Les commandes viennent de partout, et M. Arama mentionne multiplier les efforts pour répondre à celles provenant de la région. Pour augmenter la productivité de ces produits convoités, l’horaire de travail a été prolongé. « Quatre employés ont accepté de faire du temps supplémentaire les soirs. Ils travaillent maintenant 13 heures par jour. » Il faut mentionner que l’entreprise ne veut pas non plus négliger la fabrication de sa trentaine d’autres produits nettoyants.

Germix

La situation est similaire pour le Germix. « Nous avons de la difficulté à fournir. Ça roule

en permanence depuis le début de la crise. De semaine en semaine, nous avons de nouveaux défis. Plus la COVID-19 se répand, et plus les commandes augmentent », remarque M. Arama. Présentement, Unica produit une douzaine de palettes de 56 caisses par jour de Germix alors qu’auparavant, le volume était de deux palettes par mois. « Les commandes en attente ne cessent de s’allonger », précise-t-il.

Pénurie de petites bouteilles

« Les plus grandes difficultés auxquelles des manufacturiers comme moi doivent faire face est notre incapacité actuelle d’obtenir des bouteilles de 500 ml et des pompes. Depuis une semaine, j’ai dû cesser la production de gel dans ces contenants. Mais théoriquement, nous devrions en recevoir cette semaine. »

M. Arama ajoute que le pire des scénarios serait une pénurie de la matière première qui est l’alcool. « Les manufacturiers de ce produit ont de la difficulté à répondre à la demande et les prix montent », note-t-il.