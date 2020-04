Trois décès et plus de 806 personnes atteintes en Montérégie

Le nombre de cas de personnes atteintes par la COVOD-19 en Montétégie a rapidement progressé au cours des derniers jours. Il est passé de 583 cas le vendredi 3 avril dernier à 806 aujourd’hui. Trois décès sont confirmés.

« Nous sommes dans une pente ascendante, signale la directrice de santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslie. Il est difficile de dire quelle sera l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines, mais on pense que ça va continuer à monter pour un certain temps. On est dans une transmission communautaire soutenue, ce qui veut dire que ce ne sont plus majoritairement les voyageurs qui importent le virus, mais que la maladie circule dans l’ensemble de la population. Aucune région de la Montérégie n’est épargnée. »

Sur le territoire du RLS Pierre-Boucher, le nombre de cas est passé, en trois jours, de 110 à 159. Le secteur comprend l’arrondissement du Vieux-Longueuil, Boucherville, Sainte-Julie, Varennes, Saint-Amable, Verchères, Calixa-Lavallée, Contrecoeur et Saint-Bruno-de-Montarville.