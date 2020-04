Présence policière accrue à Boucherville

Depuis le lundi 30 mars, des patrouilles supplémentaires ont été ajoutées sur le territoire de Boucherville afin de faire appliquer et respecter les directives gouvernementales en ce qui a trait particulièrement aux rassemblements interdits et au respect de la distanciation sociale.

De plus, le Service de police de Longueuil (SPAL) demande au public de ne pas enlever les pancartes et les bannières sur les modules de jeux qui indiquent qu’ils sont fermés.

Les policiers portent par ailleurs une attention particulière sur les commerces et industries fermés à la suite des mesures prises par le gouvernement.