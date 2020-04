Des mesures mises en place pour les élèves du Collège Charles-Lemoyne

Le Collège Charles-Lemoyne et l’Académie internationale Charles-Lemoyne accompagnent les familles et les élèves depuis le début de la pandémie COVID-19. En effet, dès les deux premières semaines de cette crise, un site web destiné aux élèves, mais également ouvert à tous, est disponible. Nous y retrouvons la mise en ligne de centaines de ressources numériques d’aide aux familles et aux élèves et de ressources numériques par matière. Un forum d’aide en ligne a également été créé par les orthopédagogues et les techniciens en éducation spécialisée. Des contenus planifiés par les enseignants avec des ressources numériques par matière et par niveau ainsi que des propositions d’activités développées par les techniciens en loisirs et les éducatrices en service de garde sont aussi disponibles.

Depuis le 30 mars 2020, tous les enseignants de tous les niveaux et de toutes les matières mettent en ligne des capsules d’enseignement avec des vidéos d’eux-mêmes, des activités et des plans d’étude. Ils répondent à toutes les questions des parents et des élèves en ligne. Un grand nombre donnent des cours en ligne en direct avec la présence des élèves. Les orthopédagogues et les techniciens en éducation spécialisée continuent de suivre les élèves qu’ils suivaient à l’école. Le CCL et l’AICL continuent de bonifier l’offre de jour en jour dans le but de soutenir les familles et les élèves.

Le site web est disponible à toutes les familles québécoises qui aimeraient l’utiliser depuis le jour 1 de la pandémie COVID-19: www.info-parents.com