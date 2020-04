En cette période de pandémie, l’équipe municipale de Verchères met sur pied un service d’entraide pour les personnes isolées et sans ressource.

Notre équipe s’occupera de faire l’épicerie et la livrer aux personnes âgées de 70 ans et plus ou en quarantaine et qui ne connaissent personne qui peuvent les aider. Le tout sera fait sans contact et livré devant leur porte de maison.

Pour avoir accès au service, il faut appeler au 450 583-3307 selon l’horaire annoncé sur le site de la Municipalité de Verchères (ville.vercheres.qc.ca) .

Depuis l’annonce de ce service, le 27 mars dernier, plus 10 personnes ont appelé pour y avoir accès et plusieurs citoyens nous ont manifesté leur intérêt à donner de leur temps et venir en aide aux gens dans le besoin.

« Je suis fier de voir ce mouvement de solidarité se mettre sur pied par l’équipe de Verchères et je sais que cela inspirera les Verchèroises et Verchèrois à prendre soin de leurs proches. C’est dans des situations comme celle-ci que nous devons nous serrer les coudes, mais pour cette fois-ci sans contact », indique Alexandre Bélisle, Maire de Verchères.