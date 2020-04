La MRC de Marguerite-D’Youville adhère au programme des partenaires pour la protection du climat

Dans le but de poursuivre les efforts dans la lutte contre les changements climatiques, la MRC de Marguerite-D’Youville et ses six municipalités ont adhéré, il y a quelques semaines, au programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) créé par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’organisme ICLEI–Les Gouvernements locaux pour le développement durable. Concrètement, ce programme stimule, outille et reconnaît les municipalités et MRC qui s’engagent et mettent en place des actions dans la lutte contre les changements climatiques.

« La MRC est fière de faire partie de ce partenariat afin que, collectivement, des gestes significatifs soient posés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire » indique Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie.

Le programme aide les partenaires municipaux à lutter contre les changements climatiques par l’entremise d’un processus en cinq étapes, qui consistent à répertorier les gaz à effet de serre (GES), établir des objectifs de réduction, élaborer des plans d’action, mettre en œuvre les plans d’action et surveiller les progrès et présenter les résultats.

La MRC et ses six municipalités s’engagent donc à franchir les étapes du programme au cours des dix prochaines années et à présenter les progrès réalisés minimalement tous les deux ans. La mise en place de mesures concrètes de réduction des GES dans le cadre de cette initiative aura certainement une incidence positive pour l’environnement et les collectivités.

Pour de plus amples détails sur le programme PPC, consultez le site Internet de la MRC au margueritedyouville.ca ou communiquez avec votre municipalité ou avec la MRC de Marguerite-D’Youville au 450 583-3301, au poste 2.