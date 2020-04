La sécurité alimentaire constitue plus que jamais une priorité

Dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui sévit présentement, le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a puisé dans les dernières ressources de son budget de fonctionnement, en cette fin d’année financière, afin de consentir un effort supplémentaire pour soutenir les organismes de la circonscription offrant des services de dépannage alimentaire à nos concitoyennes et concitoyens.

«La sécurité alimentaire ayant toujours été au centre de mes priorités, j’avais déjà réservé près du tiers de mon budget publicitaire, depuis mon élection en octobre dernier, afin d’appuyer ces organismes dont leur mission vise, entre autres, le soutien alimentaire, qui revêtent une importance décuplée dans le présent contexte de pandémie mondiale, alors que nombre de nos concitoyennes et concitoyens ont vu leurs revenus diminuer substantiellement. Or, il importe plus que jamais que tout le monde puisse continuer à se nourrir convenablement, ne serait-ce que pour être en mesure de résister au virus et, advenant une contamination, pour se rétablir le plus rapidement possible», de déclarer Stéphane Bergeron.

«Depuis la mise en place des mesures exceptionnelles ordonnées par le Premier ministre Legault, notamment par rapport à la fermeture des entreprises dont les services sont jugés non essentiels, les banques alimentaires sont plus que jamais sollicitées. Il est capital que ces organisations soient en mesure de poursuivre leur indispensable mission pour venir en aide aux personnes qui font face à une situation difficile. Chose certaine, elles pourront continuer à compter sur nous», de poursuivre le député de Montarville.

M. Bergeron en profite pour inviter les gens de la circonscription qui peuvent le faire, c’est-à-dire les personnes de moins de 70 ans ne présentant aucun symptôme, à s’impliquer bénévolement pour soutenir les organismes communautaires de la région, tout en respectant les consignes de protection et d’hygiène. Rappelons qu’un portail web d’inscriptions http://jebenevole.ca a été mis en place par le gouvernement du Québec à cet effet.

«C’est dans l’adversité qu’on reconnaît la valeur des gens et des sociétés. C’est en se serrant les coudes, comme notre peuple a toujours su le faire par le passé, que nous parviendrons à surmonter cette crise», a conclu Stéphane Bergeron.