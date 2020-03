Une clinique temporaire pour les urgences oculaires pendant la pandémie de Covid-19

clinique Eye Am Soins oculaires

La clinique Eye Am Soins oculaires cesse ses activités commerciales usuelles et offre maintenant des soins aux personnes aux prises avec des urgences oculaires afin de contribuer à réduire la pression croissante sur le système de santé.

L’objectif est d’éviter que des personnes ayant un problème oculaire urgent se retrouvent dans les centres hospitaliers engorgés et s’exposent à une contamination avec la Covid-19.

Les optométristes recevront les patients dans un environnement totalement sécurisé dans les différentes cliniques, dont celle de Boucherville. Un service téléphonique de 9h à 17h du lundi au vendredi ainsi qu’un service de rendez- vous en ligne 24h / 24 sur eye-am.ca sont offerts. Le service d’urgences oculaires est assuré par des optométristes au téléphone, en ligne ou en personne sur rendez-vous seulement. Les cas plus complexes pourront être vus par un ophtalmologiste grâce à la télé médecine.

Il sera aussi possible d’obtenir un service d’urgence en lunetterie sur rendez-vous pour les patients ayant perdu ou brisé leurs lunettes, ayant besoin de verres de contact ou de larmes artificielles. Une livraison à domicile ou à l’auto des produits est disponible.

Les personnes nécessitant une consultation sur place ou virtuelle doivent téléphoner directement à chacune des succursales ou prendre un rendez-vous en ligne sur eye-am.ca .