Pour le personnel soignant : Québec achète des visières de protection à la compagnie Bauer

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) procédera à l’achat de 300 000 visières de protection fabriquées par la compagnie Bauer.

Bauer, une compagnie manufacturière d’équipement de hockey dont l’usine est située à Blainville, a obtenu le feu vert du gouvernement et modifié sa chaîne de production pour fabriquer des visières destinées au personnel soignant du réseau de la santé et des services sociaux, dans leur prestation de soins aux personnes atteintes de la COVID-19.

La production démarrera dès la semaine prochaine et les projections permettent de prévoir que 10 000 à 15 000 visières seront acheminées au réseau la première semaine, et 40 000 à 50 000 pour les semaines suivantes. Outre le MSSS, l’entreprise aura pour clients des pharmacies, des cliniques médicales et d’autres organisations.

« La situation actuelle de l’épidémie d’infection au coronavirus oblige notre réseau à effectuer une gestion rigoureuse et efficiente des équipements de protection individuelle, et nous avons pour priorité d’assurer la sécurité de nos équipes. Cette collaboration avec la compagnie Bauer nous permettra de mieux répondre à nos besoins à court terme, et de nous assurer d’un approvisionnement régulier pour cet outil de protection essentiel pour les semaines et les mois à venir », a déclaré Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux