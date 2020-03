Des exercices contre la déprime pour les aînés !

Faire de l’exercice, c’est bon pour la santé, c’est prouvé ! Histoire de distraire et d’encourager les personnes aînées isolées dans leur appartement à garder la forme et le moral, la présidente fondatrice de l’organisme Cardio plein air, Danielle Danault, s’est rendue vendredi dernier à la Coopérative de solidarité en habitation La Seigneurie de Boucherville pour offrir aux résidents une séance d’exercices… sans contact et dehors.

De leur balcon ou à l’entrée extérieure de l’habitation, les aînés ont été invités à suivre le rythme d’un entraînement du programme fitness. Le sourire est devenu rapidement contagieux.

« Nous tenions des entraînements regroupés dans les parcs, mais depuis le 17 mars, c’est impossible. Lorsque la directrice de la résidence, Jeane Day, m’a contactée pour me demander de venir faire bouger les gens, j’ai accepté avec plaisir », précise Mme Danault. La Coopérative accueille 80 résidents âgés de 70 ans et plus.

Ayant à cœur la sécurité des aînés en cette période de crise, les conseillers municipaux de Boucherville contactent régulièrement les gestionnaires des résidences pour aînés, telles que la Résidence Soleil, la résidence Caléo ainsi que le Centre d’accueil Jeanne-Crevier. « Tout va bien. Les personnes âgées demeurent dans leur appartement et ne se rassemblent plus à la salle à manger pour éviter tout risque de contagion. Il n’y a aucune contagion dans les résidences », mentionne Raouf Absi, lui-même confiné à la maison.