Solidarité Sainte-Julie – Vous pouvez maintenant rechercher des services de bénévoles

Connaissez-vous Solidarité Sainte-Julie? Il s’agit d’un nouveau service offert par la Ville de Sainte-Julie pour s’entraider. Grâce à ce nouvel outil, nous souhaitons encourager l’achat local et offrir la possibilité à nos citoyens d’offrir leurs services, qu’ils soient bénévoles ou non. Livraison de nourriture, commissions diverses…les options sont nombreuses.

Plus d’une centaine de bénévoles ont répondu à l’appel et offrent leurs services. Comme le profil de chaque bénévole est vérifié avant d’être mis en ligne, les profils seront mis en ligne graduellement au cours des prochains jours. Néanmoins, il y en a déjà plusieurs qui sont prêts à offrir leurs services gratuitement aux Julievillois qui en ont besoin. Consultez notre site Web pour savoir comment ça fonctionne et rechercher un bénévole qui pourrait vous aider : https://ville.sainte-julie.qc.ca/fr/420/Solidarite_Sainte-Julie

Dans quelques jours, vous pourrez également réserver des services payants auprès des entreprises locales ou de particuliers. Soyez à l’affût!