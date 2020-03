Précisions sur la réduction du transport en commun

Tel qu’annoncé dernièrement, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) procédera à une réduction de son service d’autobus et de taxis collectifs à partir du lundi 30 mars, dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Le détail de ces modifications de service est maintenant disponible sur le site Web du RTL au https://bit.ly/2UFXbGO.

Notez que le service de semaine sera tel qu’un service du samedi en plus de certaines lignes additionnelles en service réduit.

Lignes offrant du service 1-3-4-5-6-8-10-13-15-16-17-19-20-21-22-23-28-29-32-35-39-41-42-43-44-45-47-49-50-54-60-6171-73-74-75-77-80-81-83-88-90-91-92-99-123-132-161-T20-T22-T48-T77-T89

Lignes dont le service est annulé pour une durée indéterminée 2, 9, 14, 25, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 46, 55, 59, 76, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 98, 106, 115, 120, 125, 128, 135, 142, 144, 150, 170, 177, 180, 185, 192, 199, 410, 417, T18, T19, T21, T23, T90, T92, T93, T94

Lignes scolaires Elles sont annulées pour une durée indéterminée.

Transport adapté Les clients du transport adapté qui désirent réserver leur transport doivent le faire par téléphone au numéro 450 670-2992. Aucune modification de service n’est prévue. Il est cependant important de noter que nous vous invitons à annuler tout transport que vous ne jugez pas essentiel.

Dépliants horaires Exceptionnellement, aucun dépliant horaire ne sera émis pour ces modifications de service. Pour connaître l’horaire de passage de votre autobus ou de votre taxi collectif, veuillez cliquer sur l’un des liens ci-dessous.

Les horaires ne sont actuellement disponibles que sur le site web du RTL et non sur son site mobile. Les équipes s’affairent à régler la situation.