COVID-19 : la maison Gilles-Carle Boucherville est réquisitionnée

La maison Gilles-Carle Boucherville qui devait ouvrir ses portes incessamment a été réquisitionnée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME). Les installations serviront à accueillir des patients des hôpitaux de la région durant la crise de la COVID-19.

Les centres hospitaliers se préparent à recevoir plusieurs personnes atteintes par le virus, et tentent ainsi de libérer le plus de lits possible en cas d’hospitalisations graves.

La Maison Gilles-Carle de Boucherville permettra d’héberger des personnes présentement hospitalisées et en attente d’orientation et d’hébergement du CISSSME. Il s’agit d’usagers qui ont des profils longue durée ou de ressources intermédiaires, et non des personnes infectées par la COVID-19.

La Maison Gilles-Carle est établie au second étage de la résidence Havre de la Providence, sur la rue des Seigneurs. Elle a pour mission d’offrir du répit aux proches aidants en proposant un hébergement temporaire è leurs proches. Elle dispose de 21 lits. Le rez-de-chaussée du bâtiment accueille depuis plus d’un an des personnes en perte d’autonomie du Centre d’hébergement Des Seigneurs.

« La direction et le conseil d’administration de la Maison Gilles-Carle sont fiers de contribuer de par ses installations et son équipe à la pandémie qui sévit actuellement dans notre société. Les clients commenceront à être intégrés dans les prochains jours », précise Louise Godin, administratrice de la Maison Gilles-Carle Boucherville.

La clientèle initiale visée par la mission de la Maison Gilles-Carle sera accueillie lorsque la situation actuelle sera résorbée.