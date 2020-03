Appel à restreindre les présences aux postes de police de Beloeil et Sainte-Julie

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent tient à souligner qu’elle prend toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec ses partenaires, afin d’assurer la sécurité des citoyens sur son territoire et en tout temps. Le service de police qui couvre notamment le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville demeure à l’affût des décisions prisent par les différents paliers gouvernementaux afin de collaborer à leur mise en place et d’adapter ses pratiques autant pour la sécurité des citoyens que celle de leur personnel. Dans ce contexte particulier de pandémie et dans l’intérêt de la sécurité ainsi que de la santé de la population, la Régie demande aux citoyens de limiter ses déplacements et de restreindre leur présence aux postes de police de Beloeil et Sainte-Julie. Il est possible d’appeler et de prendre rendez-vous si nécessaire, au 450 536-3333 ou au 1 888 678-7000. Si votre situation s’y prête, un rapport de police pourrait être pris par téléphone. Pour obtenir plus d’informations sur la COVID-19, visitez la page officielle du gouvernement du Québec www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. La ligne d’information générale 1 877 644-4545 est également disponible pour répondre à vos questions concernant votre santé ou celle de votre entourage, libérant la ligne 9-1-1 pour les urgences seulement.