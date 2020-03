La Ville de Boucherville fait don de 25 000$ à trois organismes d’entraide œuvrant sur le territoire

En raison de la situation entourant le coronavirus (COVID-19) et des défis auxquels sont confrontés les Bouchervillois, la Ville de Boucherville offre 25 000$ à chacun des organismes suivants : Centraide, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) et le Comité d’entraide de Boucherville (CEB).

Cette offre fait suite à un appel téléphonique survenu jeudi dernier entre les conseillers municipaux qui ont convenu à l’unanimité d’apporter leur aide à ces organismes. Ces sommes permettront entre autres de bonifier les services d’aide alimentaire ainsi que l’accompagnement aux personnes vulnérables.

Centraide

Centraide dessert la Ville de Boucherville et aide les personnes vulnérables à surmonter la crise de la COVID-19. Cet organisme a plusieurs champs d’action, tels que la réussite des jeunes, la sécurité alimentaire, l’accès aux logements, l’inclusion des personnes handicapées, l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées et l’entraide aux personnes aînées, pour ne nommer que ceux-ci.

Coordonnées

Téléphone : 514 288-1261

Site Web : centraide-mtl.org/fr/

Comité d’entraide de Boucherville

Le CEB recueille des denrées alimentaires et des dons afin de soutenir les familles dans le besoin. Il est actif tout au long de l’année, notamment avec la distribution de paniers de Noël, mais particulièrement dans le contexte actuel.

Pour faire appel au service du CEB, veuillez communiquer avec le Centre d’action bénévole de Boucherville

Téléphone : 450 650-1286

Site Web : cabboucherville.ca (formulaire J’ai besoin d’aide)

Centre d’action bénévole de Boucherville

Le CABB offre plusieurs services allant de l’aide alimentaire au service de transport, en plus d’accompagner les individus qui ont besoin de soutien et de réconfort. Le CABB aide également tous les organismes du territoire, en s’assurant d’acheminer les demandes d’aide aux bonnes ressources.

Coordonnées

Téléphone : 450 655-9081

Site Web : cabboucherville.ca

Ne soyez pas gênés, osez demander de l’aide si vous en avez besoin. Entraidons-nous également en cette période difficile.

Pour suivre l’évolution de la situation concernant le coronavirus (COVID-19), consultez régulièrement le boucherville.ca/coronavirus. Vous y trouverez des informations utiles, des idées d’activités ainsi que diverses ressources en cas de besoin.