La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a récemment remercié tous ceux qui s’abstiennent de visiter le parc national du Mont-Saint-Bruno et a rappelé que sa fermeture vise à éviter les rassemblements publics et les déplacements interrégionaux afin de lutter contre la COVID-19. La Sépaq se dit consciente du sacrifice que représente pour plusieurs la fermeture du parc national du Mont-Saint-Bruno, particulièrement avec l’arrivée du printemps. La situation actuelle commande toutefois des moyens extraordinaires pour se conformer aux consignes claires du gouvernement du Québec et des autorités de santé publique. Il est à noter que l’accès à tous les territoires de la Sépaq n’est plus autorisé partout au Québec. Il en va de la santé et de la sécurité des employés, des visiteurs et de la population en général.