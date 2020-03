« Les Québécois forment une armée de 8 millions et demi pour combattre le virus. Nous sommes en train de livrer la plus grande bataille collective de notre vie. Dans 50 ans, nos enfants raconteront comment le peuple québécois était uni et comment, ensemble, on a gagné la bataille de notre vie! », a lancé le premier ministre du Québec lors de son point de presse du 25 mars dernier.

À cette occasion, François Legault a rappelé que la partie est loin d’être gagnée et qu’il est essentiel que tous gardent leurs bonnes habitudes. Il a de plus profité de son point de presse quotidien pour lancer un avertissement à tous les « snowbirds » qui arrivent de Floride ou d’ailleurs à l’étranger. « Vous devez vous isoler pour 14 jours. C’est très sérieux. Vous êtes à risque et vous risquez de propager le virus. C’est très important de ne pas sortir de la maison », a déclaré le premier ministre. M. Legault a également demandé aux propriétaires de logements locatifs d’être conciliants et de faire preuve de patience pour le paiement du loyer. Plusieurs Québécois sont inquiets financièrement après avoir perdu leur emploi et leur source de revenus dans les derniers jours. « Notre priorité, c’est de s’assurer que tout le monde soit capable de manger et de se loger », a indiqué le premier ministre.