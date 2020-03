Lancement de la campagne J’achète bleu afin de soutenir l’économie d’ici

Les gestes posés par le gouvernement du Québec et les autorités de la santé publique afin de freiner la pandémie ont des effets catastrophiques sur l’économie. Toutefois, le premier ministre, François Legault, a lancé un appel à la population afin de promouvoir l’achat local et diminuer les effets de ces directives exceptionnelles.

« Je sais que je demande beaucoup de choses aux Québécois, mais j’ai une autre chose à demander aux Québécois, a mentionné le premier ministre. S’il vous plaît, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c’est plus important que jamais d’acheter des produits qui sont faits au Québec. Ça inclut les achats en ligne. »

Quelques jours plus tard, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a lancé la campagne J’achète bleu, afin de soutenir l’économie d’ici et encourager les entreprises québécoises en ligne.

« Afin de traverser cette crise, nous devons faire preuve de solidarité économique et encourager nos entreprises locales et nos commerces de détail toujours en ligne. Pour plusieurs de ces entreprises, c’est leur survie qui en dépend », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Celui-ci explique que sa fédération relayera des exemples de commerces qui offrent leurs services en ligne afin d’aider les consommateurs qui souhaitent soutenir l’économie locale et leur offrir une alternative québécoise. Il ajoute que ce sera l’occasion de découvrir des fournisseurs locaux et de faire sa part pour aider le commerce de détail québécois à traverser cette période extrêmement difficile. La FCCQ invite également les entreprises à faire part des différentes initiatives et offres commerciales qu’elles mettent en place à leur chambre de commerce locale respectives.

Dans la région, la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno (CCMSB) ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) feront activement la promotion de cette campagne auprès de leurs membres et sur les divers réseaux sociaux.

La Fédération des chambres de commerce du Québec souligne que le fait de se tourner vers les entreprises d’ici donnera un coup de pouce aux économies locales et régionales, mais que d’autres mesures gouvernementales devront être annoncées pour soutenir et relancer l’économie québécoise.

« Les gouvernements ont fait un premier pas concret et important avec les annonces économiques des derniers jours. Nous avions d’ailleurs proposé un report des paiements de TPS et TVQ. Toutefois, des formes d’aides directes devront être envisagées par les différents ordres de gouvernement pour soutenir les entreprises qui éprouvent de graves problèmes de liquidité », de conclure le président-directeur général de la FCCQ.