Des services de garde d’urgence destinés aux enfants du personnel du réseau de la santé et des services essentiels

Si le Québec est sur pause pour un certain temps, ce n’est pas le cas pour le personnel du réseau de la santé et des services essentiels, qui ont souvent de jeunes enfants à s’occuper. Heureusement, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a récemment ouvert 14 services de garde d’urgence sur son territoire afin d’offrir un service destiné aux enfants de ces travailleurs, dont notamment à Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Les établissements suivants ont été identifiés afin d’offrir un tel service, soit l’école Le Tournesol et Saint-Mathieu à Beloeil; l’école Antoine-Girouard, De La Broquerie et Paul-VI à Boucherville; l’école De Bourgogne à Chambly; l’école Mère-Marie-Rose à Contrecoeur; l’école Le Sablier à Saint-Amable; l’école Georges-Étienne-Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu; l’école De Montarville et Monseigneur-Gilles-Gervais à Saint-Bruno-de-Montarville; l’école L’Arpège à Sainte-Julie; l’école J.-P.-Labarre à Varennes et l’école Ludger-Duvernay à Verchères.

À l’intérieur de ces services de garde d’urgence, la CSP prend toutes les précautions nécessaires et surveille attentivement l’évolution de la situation en lien avec la COVID-19 afin d’assurer un milieu sain et sécuritaire pour l’ensemble de ses occupants. Ainsi, la fréquence des opérations de nettoyage et de désinfection a été augmentée; des stations pour la désinfection des mains ont été ajoutées; des affiches ont été installées dans les salles de toilettes pour rappeler les bonnes pratiques d’hygiène; le ratio du nombre d’enfants par groupe a été abaissé.

En ce qui concerne les visiteurs, il leur est strictement interdit de circuler au-delà des zones prévues dans les établissement offrant un service de garde d’urgence. Les visiteurs doivent respecter la distanciation sociale établie et ils doivent également éviter de toucher aux tables et aux fournitures qui pourraient s’y trouver (ex. : crayons), mais plutôt de s’adresser au personnel de l’école en cas de besoin.

Tous les renseignements et le formulaire d’inscription pour les parents admissibles sont disponibles sur quebec.ca.

Notons en terminant que ce service est également offert aux enfants du personnel appelé à assurer le service de garde d’urgence. Par contre, il est demandé aux parents dont les enfants sont à la maison et qui habitent à proximité de ces écoles de ne pas se rendre avec leurs enfants dans les cours de ces écoles.

De même, il est interdit à toute personne éprouvant des symptômes grippaux d’entrer dans un service de garde d’urgence.

Voici la liste des emplois et services essentiels donnant droit à des services de garde d’urgence

Approvisionnement et distribution des médicaments et des biens pharmaceutiques; inspection des aliments; services à domicile pour les aînés; éboueuses et éboueurs (collecte des déchets); services sanitaires (usines de traitement des eaux); services aériens gouvernementaux; ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners); centres de prévention du suicide; centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; Héma-Québec; Transplant Québec; Croix-Rouge; INSPQ; RAMQ; toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux; services préhospitaliers d’urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et répartiteurs); cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé); pharmacies communautaires; ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés; personnes qui offrent des services à domicile aux aînés et qui travaillent pour des entreprises d’économie sociale en aide à domicile; travailleuses et travailleurs du 811 et du 911; policières et policiers; pompières et pompiers; agentes et agents des services correctionnels; constables spéciaux; éducatrices et éducateurs ainsi que personnel de soutien des services de garde d’urgence.