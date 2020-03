COVID-19 : les ressources numériques de la bibliothèque toujours accessibles

Malgré la fermeture des bâtiments municipaux, la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère continue d’offrir l’accès à ses ressources numériques et bonifie également son offre.

Les abonnés ont accès à l’ensemble des ressources numériques de la bibliothèque : romans, livres documentaires, bandes-dessinées, revues et journaux en ligne, etc. De plus, des efforts seront déployés afin d’augmenter le nombre de ressources numériques offertes à partir de la plateforme PRETNUMERIQUE.CA.

Pour accéder à l’ensemble des ressources numériques de la bibliothèque, rendez-vous sur boucherville.ca/bibliotheque.

Livres numériques pour tous

La collection de la bibliothèque contient une variété de romans, de livres documentaires, de livres audio numériques et de bandes dessinées pour adultes, adolescents et enfants. Les abonnés peuvent emprunter jusqu’à trois livres numériques en même temps.

Revues et journaux en ligne

Des centaines de revues, dont Les Affaires, Véro et L’Actualité, sur une variété de sujets, sont disponibles grâce à la plateforme Biblimags accessible aux citoyens de Boucherville depuis le début du mois de mars 2020. Biblimags est facile d’utilisation et compatible avec les tablettes et téléphones cellulaires.

De nombreuses revues francophones sont également accessibles à partir de la base de données Repère.

Enfin, les citoyens ont accès à une très vaste sélection de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels canadiens et internationaux grâce à la plateforme Eureka.cc.

Carte d’accès

La carte Accès-Boucherville est obligatoire pour avoir accès aux ressources en ligne de la bibliothèque.

En raison de la situation actuelle en lien avec le coronavirus (COVID-19), la Ville de Boucherville offre le renouvellement sans frais de la carte Accès-Boucherville jusqu’au 30 juin.

De plus, étant donné la fermeture des points de services loisirs, vous devez suivre la procédure suivante pour procéder à l’adhésion ou au renouvellement de votre carte :

Nouvelle adhésion

Remplir le formulaire en ligne au boucherville.ca/carteacces et fournir les preuves de résidence requises.

Renouvellement

Fournir les numéros de cartes (numéro en rouge au bas de la carte Accès-Boucherville) à renouveler ainsi que les preuves de résidence requises pour les adultes uniquement.

Ces informations doivent être transmises par courriel à l’adresse suivante : infoloisirs@boucherville.ca.

Pour plus d’information et pour connaître la procédure d’adhésion ou de renouvellement pour les non-résidants, veuillez consulter le site Web à l’adresse : boucherville.ca/carteacces.

Soutien pour l’utilisation des ressources numériques

Pour toute question sur l’utilisation et le téléchargement de documents numériques, communiquez au 440 449-8650 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez aussi envoyer un message sur reponseatout.ca ou à l’adresse bibliotheque@boucherville.ca.