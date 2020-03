Un employé du centre de distribution de Provigo déclaré positif à la COVID-19

Un employé du centre de distribution de Provigo et Maxi, à Boucherville, a été déclaré atteint par le coronavirus. Il s’est présenté à son travail pour la dernière fois le 14 mars, et ne souffrait alors d’aucun symptôme.

L’employeur a été informé de son état le 17 mars et a aussitôt avisé les dix-huit travailleurs qui ont été en contact avec lui. Ils ont tous été placés en auto-isolation.

L’employé travaillait dans un entrepôt ou se trouve des produits frais et congelés. Il manoeuvrait un charriot-élévateur, et son travail l’amenait à toucher souvent des boîtes et des palettes d’aliments.

Une série de mesures ont été rapidement appliquées par l’entreprise. L’équipement sur lequel il travaillait a été désinfecté, tout comme les allées ou il était attitré, ainsi que les aires communes qu’il aurait pu fréquenter.

Le Syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) estime que la situation a été bien gérée par l’entreprise.