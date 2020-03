Sécurité des éboueurs : sortez vos bacs 24 heures d’avance

Afin de minimiser les risques de propagation de la COVID-19, et pour contribuer à la sécurité des éboueurs, la MRC vous demande, dans la mesure du possible, de sortir vos bacs 24 heures avant les collectes de recyclage, matières organiques et déchets. Il s’agit d’une mesure préventive pour diminuer les risques. Il n’est pas possible de les enrayer complètement. Selon les conditions et la surface sur laquelle le virus se trouve, sa survie peut être de quelques heures à quelques jours.

Pour en apprendre davantage sur le virus, nous vous invitons à consulter le site de l’OMS au https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Merci de votre collaboration!