Plusieurs résidents de Boucherville ont joint le mouvement arcs-en-ciel « ça va bien aller » qui vise à propager un message positif et d’espoir. On aperçoit en effet dans les fenêtres de nombreuses résidences des arcs-en-ciel de toutes les tailles et de toutes les couleurs. L’initiative qui a pris naissance sur les réseaux sociaux embellit les fenêtres et occupe surtout les enfants confinés à la maison. Les dessins font du bien à tous en cette période difficile.