COVID-19 : Sainte-Julie offrira les services essentiels à la suite des dernières directives

À la suite des dernières directives du gouvernement du Québec, la Ville de Sainte-Julie annonce que seuls les services essentiels seront maintenus jusqu’au 13 avril prochain. Ceux-ci incluent notamment la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées, les réparations de voirie et de mécanique urgentes, les communications aux citoyens, les appels d’urgence des pompiers, le soutien aux personnes vulnérables et les collectes des matières résiduelles selon le calendrier de collectes régulier.

Par conséquent, l’hôtel de ville ne sera plus accessible sur rendez-vous et le Service aux citoyens répondra aux questions des citoyens du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à midi par téléphone au 450 922-7111 ou par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. Il est également possible de joindre la Ville sur sa page Facebook officielle et sur son compte Twitter. Les employés municipaux qui ne sont pas en services essentiels travailleront de la maison afin de limiter au maximum les contacts entre personnes.

De plus, l’ensemble des modules de jeux situés dans la ville seront fermés par mesure de sécurité car ils ne sont pas désinfectés et la collecte du verre sera suspendue. La même consigne s’applique au parc à chien. « Je remercie tous ceux et celles qui respectent les mesures de prévention exigées par le gouvernement et j’exhorte chaque résident à faire de même. Je vous invite à ne pas utiliser les modules de jeux dans les parcs car ils ne sont pas désinfectés et nettoyés. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres; pensez à vos parents, ceux de vos amis, ou à vos proches qui ont des problèmes de santé », a tenu à mentionné la mairesse de Sainte-Julie dans une vidéo diffusée aux citoyens sur la page Facebook de la Ville lundi matin.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la Ville de Sainte-Julie est proactive et s’assure de respecter les consignes gouvernementales de façon rigoureuse. Elle a également adopté de nombreuses mesures pour la sécurité de ses citoyens et employés. Le site Web ville.sainte-julie.qc.ca contient une page dédiée à ces différentes mesures.

La Ville a également collaboré à la mise en place de Cliniques désignées d’évaluation sur le territoire julievillois en collaboration avec la Clinique familiale des Hauts-Bois et de la Clinique médicale Sainte-Julie. Ces cliniques sur rendez-vous serviront à augmenter les soins à la population tout en assurant la sécurité du personnel soignant. L’information pertinente relative à son ouverture sera transmise prochainement par tous les moyens de communication municipaux.