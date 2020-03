COVID-19 : interdiction de rassemblements dans les parcs de Boucherville

La Ville de Boucherville interdit les rassemblements dans les parcs récréatifs et dans les aires extérieures de toute sorte, de même qu’à l’intérieur. De plus, la Ville a fermé hier tous les terrains sportifs (soccer, basketball, volleyball) et modules de jeux ainsi que son aire d’exercice canin et son « skatepark ». Ces interdictions font suite aux dernières recommandations gouvernementales visant la distanciation sociale comme moyen de prévention des infections.

Rappel des consignes et directives gouvernementales de distanciation sociale

Il est prouvé que la distanciation sociale est l’un des moyens les plus efficaces afin de réduire la propagation du virus.

La distanciation sociale, qu’est-ce que c’est?

C’est modifier ses habitudes quotidiennes afin de réduire au minimum les contacts étroits avec d’autres personnes, ce qui comprend :

• Rester à la maison, le plus possible.

• Éviter les endroits très fréquentés et les rassemblements non essentiels, à l’intérieur, comme à l’extérieur;

• Éviter les salutations d’usage comme les poignées de main, les baisers, les accolades et privilégier plutôt les signes de la main;

• Limiter les contacts avec les personnes présentant un risque plus élevé (aînés, personnes vulnérables, etc.);

• Maintenir une distance d’environ 2 mètres avec les autres.

Pour plus de renseignements sur la distanciation sociale, consultez le quebec.ca

En plus de privilégier le télétravail lorsque c’est possible, nous vous invitons à organiser des séances de jeu virtuelles pour vos enfants et à utiliser les divers moyens technologiques qui s’offrent à vous afin de rester en contact avec vos amis et votre famille, et ce, en toute sécurité.

Rappel des mesures d’hygiène reconnues

– Tousser dans son coude

– Jeter ses mouchoirs

– Laver ses mains

C’est en prenant des précautions individuelles que nous pourrons tous ensemble limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) et ses impacts.

Nous comptons sur le bon jugement et la collaboration de tous les citoyens quant au respect des nouvelles mesures mises en place par les gouvernements. Il en va de notre santé à tous!

Soyez assurés que la Ville de Boucherville suit de près la situation et est en communication constante avec les plus hautes instances.

Mesures mises en place par la Ville de Boucherville depuis le 11 mars

1. Fermeture des bâtiments municipaux.

2. Annulation de toutes les activités de la Ville et de ses organismes reconnus à la population jusqu’à nouvel ordre.

3. Rappel des consignes de prévention des infections.

4. Mise en place de mesures de télétravail pour les employés de la Ville et annulation de toutes les réunions non nécessaires.

5. Isolement des employés de retour de voyage.

6. Tous les employés présentant des symptômes de rhume ou de grippe doivent s’isoler à la maison.

7. Communications aux employés et à la population sur les mesures à prendre et partage des directives gouvernementales.

8. Des équipes municipales circulent quotidiennement dans tous les bâtiments municipaux afin de procéder au nettoyage des surfaces, bureaux, poignées de portes, etc.

9. Rencontres internes quotidiennes des intervenants municipaux de la Ville de Boucherville, mais aussi avec ceux des Villes de l’agglomération, le directeur de la santé publique et le ministère de la Santé publique.

10. Discussions régulières avec le comité exécutif de l’agglomération de Longueuil.

11. Mise en place d’un plan de relève du maire et des directeurs.

12. Diffusion d’une série de capsules vidéo Info COVID-19 les lundis et jeudis à 16 h, ou plus fréquemment si la situation l’exige. Le maire Jean Martel y fait le point sur l’état de la situation à Boucherville.

13. Maintien des services habituels (ex. : demande de permis, renseignements, avis publics, signalements, etc.) en ligne et par téléphone.

14. Offre de services de divertissements virtuels à venir.

15. Report des deux prochains paiements du compte de taxes.

16. Interdiction des rassemblements dans les parcs et fermeture des terrains sportifs et des modules de jeux

Services essentiels et réguliers

Rappelons que tous les services essentiels de la Ville sont maintenus (911, service de police, services des incendies, collectes de matières résiduelles, fuites et refoulement, voirie, etc.)

Notez également que malgré l’annonce de la fermeture de l’accès à la population à tous les bâtiments municipaux, nos employés sont présentement en télétravail lorsque possible ou encore affectés à des tâches alternatives. Un certain nombre est également en poste dans les bâtiments municipaux, mais tous sont à pied d’œuvre afin de fournir les services essentiels et de répondre aux demandes à distance, pendant cette période de fermeture.

Ainsi, tous les services qui peuvent être effectués en ligne (demande de permis, questions ou renseignements, dépôt de dossiers dans le cadre d’appels de candidatures, formulaires en ligne, consultation d’appels d’offres ou d’avis publics, signalements, etc.) ou par téléphone sont encore accessibles aux citoyens. Nous vous recommandons donc de visiter notre site Web ou de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone à information@boucherville.ca ou au 450 449-8100.