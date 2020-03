Un répit de six mois pour les personnes qui doivent rembourser une dette d’études

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Afin de faciliter la vie des personnes qui doivent acquitter une dette d’études et qui sont touchées par la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, le gouvernement du Québec reporte le remboursement de la dette auprès de l’Aide financière aux études.

Les démarches sont en cours pour que cette mesure, dont le financement est évalué à près de 48 M$, entre en vigueur dès le 1er avril prochain.

Une mesure adaptée à la réalité des personnes qui accèdent au marché du travail

Au cours de cette période exceptionnelle de six mois, aucun versement ne sera à effectuer et aucun intérêt ne sera cumulé ou ajouté à la dette d’études.

Si vous êtes en situation de remboursement d’une dette d’études, vous n’aurez aucune démarche à faire ni aucune justification à fournir pour profiter de cette mesure d’exception, puisqu’elle s’appliquera automatiquement à toute la population ayant une dette auprès de l’Aide financière aux études.

Au terme de cette période, les personnes qui doivent rembourser une dette d’études devront effectuer leurs versements selon les modalités en vigueur avant l’interruption. Elles pourront alors toujours compter sur les mesures d’assouplissement déjà offertes par l’Aide financière aux études, telles que le Programme de remboursement différé.