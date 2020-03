L’Envolée de Sainte-Julie: mesures en lien avec le COVID-19 et services essentiels

L’Envolée, Centre d’action bénévole Sainte-Julie, à la lumière des diverses recommandations visant à contenir la progression du coronavirus (COVID-19) et à protéger la santé de la population, annonce la fermeture du centre au grand public à compter du lundi 16 mars et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Ainsi, sont suspendus la majeure partie des activités et services de l’organisme, dont les entrevues pour la production des déclarations de revenus des particuliers, les dîners communautaires, les visites amicales et les évaluations à domicile. Il est à noter que l’accueil téléphonique recevra toutefois les appels pour traiter les rendez-vous médicaux indispensables (demandes d’accompagnement-transport pour des dialyses, des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, par exemple).

De la même façon, des livraisons exceptionnelles de repas congelés seront effectuées afin de pallier l’absence de popote roulante pour des bénéficiaires ciblés du service. Les bénévoles de L’Envolée effectueront aussi des appels d’amitié au lieu des habituelles visites amicales.

Depuis jeudi dernier, des mesures avaient été progressivement mises en place à L’Envolée, notamment l’annulation des activités de groupe, dont les sorties à la cabane à sucre, la diffusion d’information aux bénévoles (consignes de prévention et de contrôle des infections), la création d’un formulaire obligatoire de déclaration de santé, l’évaluation des services afin de ne conserver que ceux dits essentiels.

Comme les 106 autres organisations membres de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, L’Envolée s’efforce donc d’assurer les services essentiels malgré le fait que la majorité de ses bénévoles soient âgés de 70 ans et plus. Afin de respecter les nombreux appels à l’isolement volontaire, le CAB de Sainte-Julie leur a d’ailleurs fortement recommandé de cesser pour l’heure leur implication bénévole et de rester chez eux. Il encourage également les aînés, aînées de Sainte-Julie à respecter cette directive gouvernementale de confinement.