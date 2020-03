COVID-19 : tous unis contre le coronavirus

À l’instar du monde entier, Boucherville vit actuellement une situation dramatique sans

précédent…

Une situation qui nous incite, en raison de nos responsabilités dans la vie culturelle,

communautaire et d’affaires de notre Ville, à adresser à toute la population un message

de solidarité et d’encouragement.

La Vie est notre plus grande richesse.

La Santé en est la meilleure gardienne.

Ce tsunami planétaire nous oblige à mettre de côté le « chacun pour soi ».

Nous rappelons à tous l’obligation de respecter les consignes de Santé et Sécurité du Québec,

de pratiquer « l’obéissance civique » :

• se laver les mains,

• pratiquer la distanciation,

• rester à la maison si on a plus de 70 ans,

• aider ces derniers, si on a moins de 70 ans.

Nous exhortons fortement nos concitoyens à acheter localement, en privilégiant les achats

en ligne, leur livraison à domicile et / ou leur cueillette. Nous assurons ainsi la survie de nos

petits commerçants de la région.

Soyons des vecteurs d’un civisme réfléchi et salutaire…

et nous serons prêts pour un « lendemain meilleur ».

Tous ensemble pour vaincre la COVID-19!

31 signataires Bouchervillois

Florence Junca Adenot, Association québécoise du Goûte boudin de Boucherville

Lionel Baron, Centre d’Entraide de Boucherville

Xavier Barselou-Duval, Député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères

Hugo Bouchard-Beaulieu, Association des Gens d’Affaires de Boucherville

Jean-Pierre Camerlin, prêtre, Paroisse Saint-Famille de Boucherville

Suzanne Gibeau Carignan, Société d’histoire des Îles-percées

Jacques Castonguay, Paroisse Saint-Famille de Boucherville

Jacques Chagnon, ex-président de l’Assemblée nationale du Québec

Pierre Chagnon, ex-Batonnier du Québec

Daniel De Angelis, Club de judo de Boucherville

Charles Desmarteau, Journal La Relève

Gilles Dubreuil, Canadian Tire de Boucherville

Paul Dulude, Caisse Desjardins des Patriotes

Christian Guilbault, Boucherville… un brin de nostalgie

Mireille Lallier, Centre d’Action Bénévole de Boucherville

Alain Langlois, Maison Casa

Armand Lefebvre, Légion royale canadienne – section Pierre-Boucher

Jean Letarte, artiste peintre

Dominic Levesque, Laliberté services alimentaires

Monique L’Hérault, FADOQ Boucherville

Jean Martel, maire de Boucherville

Denis Messier, Groupe Messier Metro

Jean-Guy Parent, Intercom services immobiliers

Madeleine Parenteau, Société du Patrimoine de Boucherville

André Provost, Association québécoise du Goûte boudin de Boucherville

Jean-Guy Provost, Autobus scolaire de Boucherville-Varennes

Hélène Roberge, ex-présidente de la Commission scolaire des Patriotes

Nicole Roch, Le Carrefour des Aînés de Boucherville

Guy Théorêt, Société d’histoire des Îles-percées

Marjolaine Tessier, Fondation Jeanne-Crevier de Boucherville

Pierre Tétreault, Complexe funéraire Pierre Tétreault