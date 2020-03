Collectes de sang : l’appel du premier ministre a été entendu par la population!

Le 16 mars dernier, le premier ministre François Legault a profité de son point de presse quotidien pour inciter les Québécois à continuer à donner du sang, même en ce contexte de pandémie. Quelques jours plus tard, force est de constater que la population a bien répondu à son appel puisque, selon le porte-parole d’Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard, l’affluence dans certains centres de dons est cinq fois plus grande qu’à l’habitude!

« Nous remercions le premier ministre pour son support à la sensibilisation de la population québécoise au don de sang », a déclaré pour sa part Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d’Héma-Québec. Elle a rappelé que 1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de garantir un niveau de réserve optimal. C’est le cas en temps normal, comme en contexte de pandémie.

Mme Fagnan a souligné qu’actuellement, le principal risque se situe au niveau de la suffisance dans l’approvisionnement en produits sanguins. Ces derniers ont une durée de conservation limitée, ce qui exclut la possibilité de les stocker. Plus que jamais, Héma-Québec incite les donneurs, nouveaux et existants, à se mobiliser afin de lui permettre d’assurer la suffisance de l’approvisionnement pour répondre aux besoins des patients en centres hospitaliers.

Mesures strictes de sécurité

La présidente et chef de direction a précisé que son organisme applique en tout temps, et non uniquement en contexte de pandémie, des mesures strictes pour assurer la sécurité des donneurs et celle du sang. Les candidats au don de sang doivent se soumettre à une sélection rigoureuse et seules les personnes en santé sont admissibles au don de sang. Héma-Québec demande depuis toujours aux personnes qui font de la fièvre ou qui ne se sentent pas bien de ne pas se présenter sur un site de collecte.

Elle a ajouté que des mesures supplémentaires de désinfection des fauteuils de prélèvement ont été déployées et trois questions supplémentaires sont posées aux donneurs depuis le 16 mars. Ces dernières encadreront les situations des personnes qui côtoient une personne atteinte ou sous investigation de COVID-19 ou de celles qui ont été atteintes.

La dirigeante d’Héma-Québec a également fait savoir que l’ensemble du matériel qui sert au prélèvement est neuf, stérile, scellé et n’est utilisé qu’une seule fois. De plus, avant d’être livré aux centres hospitaliers, chaque don de sang est systématiquement analysé et soumis à des tests de dépistage pour les maladies transmissibles par transfusion sanguine. À ce jour, aucune preuve ne démontre qu’un virus respiratoire, y compris le virus lié à la COVID-19, puisse être transmis par transfusion.

Solidarité, collaboration et entraide

Lors du point de presse du 16 mars dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a fait part de sa gratitude en constatant l’appui de la population en ces temps de crise. « Je nous sens vraiment tous unis pour faire face au grand défi qui est devant nous. Je veux remercier encore tout le personnel du réseau de la santé et des services sociaux : infirmières, médecins, préposés, personnel de laboratoire, d’imagerie et de radiologie, personnel de soutien. Vous êtes toutes et tous nos anges gardiens. Chaque geste compte pour aplatir la courbe. Je le redis : avec ce que nous faisons, nous sauvons des vies. Ensemble, nous sommes capables! »

Assise à ses côtés, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a renchéri : « Je suis fière de voir la solidarité, la collaboration, l’entraide qui règnent actuellement au Québec, particulièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Hier (NDLR : le 16 mars), nous avons lancé un appel à toutes les personnes qui ont une expérience dans le domaine de la santé et qui sont à la retraite, et la réponse est exceptionnelle : déjà 7 000 personnes ont levé la main jusqu’à maintenant. Je veux vous dire merci. Ensemble, nous allons passer à travers cette épreuve! »

Collectes à venir dans la grande région

• Place Désormeaux à Longueuil: 2877, chemin Chambly, le jeudi 26 mars de 13 h à 19 h et le vendredi 27 mars de 13 h à 19 h.

• Collège Saint-Paul de Varennes : 235, rue Sainte-Anne, le vendredi 3 avril de 15 h à 20 h.

• Pavillon multifonctionnel de Saint-Amable : 446, rue Daniel Sud, le mercredi 1er avril de 13 h à 20 h.

• École secondaire du Mont-Bruno : 221, boul. Clairevue Est, le jeudi 2 avril de 15 h à 20 h.

• Centre culturel d’Otterburn Park : 85, rue d’Oxford, le lundi 30 mars de 13 h 30 à 20 h.

• Centre Globule Dix/30 : 9370, boul. Leduc, suite 30 à Brossard, le dimanche 22 mars de 10 h à 17 h, le lundi 23 mars 10 h à 18 h, le mardi 24 mars de 10 h à 18 h, le mercredi 25 mars de 10 h à 18 h, le jeudi 26 mars de 10 h à 20 h, le vendredi 27 mars de 10 h à 20 h, le samedi 28 mars de 9 h à 17 h. Pour rendez-vous 1 800 343-7264.

• Centre Globule de la Place Versailles : 7275, rue Sherbrooke Est à Montréal, le dimanche 22 mars de 10 h à 17 h, le lundi 23 mars de 9 h 30 à 17 h 30, le mardi 24 mars de 9 h 30 à 17 h 30, le mercredi 25 mars de 9 h 30 à 17 h 30, le jeudi 26 mars de 9 h 30 à 20 h, le vendredi 27 mars de 9 h 30 à 20 h, le samedi 28 mars de 9 h à 17 h. Pour rendez-vous : 1 800 343-7264.