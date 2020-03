Code jaune à la Ville de Contrecoeur

L’OMSC (Organisation municipale en sécurité civile) de la Ville de Contrecoeur est en mode veille (code jaune). En mode préparation la semaine dernière, la Ville est passée en mode veille le lundi 16 mars, et elle continue de mettre de l’avant des mesures de précaution pour limiter la propagation du coronavirus. Les bâtiments municipaux sont fermés au public.

La Ville a fait parvenir un avis à toutes les personnes abonnées du système automatisé ComAlerte. Profitez-en pour envoyer un courriel ou un texto ou téléphoner à vos amis de Contrecoeur, aux membres de votre famille de Contrecoeur et à vos voisins pour les encourager dans cet isolement collectif et pour les encourager également à s’abonner à ComAlerte! Merci!

Mairie FERMÉ (peut accueillir citoyens SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT et si absolument nécessaire en appelant au 450 587-5901 poste 221 ou par courriel à reception@ville.contrecoeur.qc.ca)

Centre multifonctionnel (Service loisir et culture) FERMÉ

Garage municipal FERMÉ

Bibliothèque FERMÉ

Usine de filtration

Centre Aristide-Arpin

Maison des jeunes

Maison Lenoblet-du-Plessis (Culture C)