Recherché : il a été aperçu la dernière fois à Boucherville

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Guang Tong Tan, âgé de 24 ans. Il a été vu pour la dernière fois le lundi 16 mars à la fin de son quart de travail à la compagnie Spectra Premium située à Boucherville. Il est un résident de Brossard et utilise les transports en commun. Toute personne apercevant M Guang Tong Tan est priée de contacter le 911 immédiatement.

TAN, Guang Tong mesure 5’6’’ (1 m 70), et pèse 66 kg (145 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il s’exprime en français. Il pourrait être vêtu d’un manteau d’hiver bleu à capuchon et chaussé d’espadrilles vertes