Inscription aux activités aquatiques : annulation de la session de printemps et des inscriptions en ligne

La Ville de Boucherville annule la session de printemps pour tous les programmes de natation (enfants et adultes ainsi que mise en forme pour adultes et cours spécialisés). Les inscriptions en ligne qui devaient avoir lieu dès le 18 mars sont donc également annulées.

Cette décision découle de l’évolution de la situation concernant le coronavirus (COVID-19) et des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement provincial. En effet, la Ville de Boucherville a fermé l’accès à la population à tous ses bâtiments municipaux par mesure préventive.

Toutes les activités de la Ville et de ses organismes reconnus qui devaient avoir lieu dans les bâtiments suivants sont également annulées jusqu’à nouvel ordre :

– Ateliers municipaux Dominique-Riendeau

– Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

– Café centre d’art

– Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville)

– Centre des glaces Gilles-Chabot

– Centre Mgr-Poissant

– Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

– Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

– Cercle social Pierre-Boucher

– Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

– Maison des jeunes La Piaule

Notez que toutes les activités offertes par les organismes qui se déroulent normalement dans les écoles et les salles paroissiales sont aussi annulées jusqu’à nouvel ordre.

Inscription aux camps de jour de la Ville

Les inscriptions aux camps de jour de la Ville qui doivent se tenir le 15 avril sont pour le moment maintenues.

Questions et renseignements

Les citoyens peuvent suivre l’évolution de la situation et obtenir des informations sur les annulations d’activités en consultant notre site Web et nos médias sociaux. Une page sur le coronavirus a entre autres été conçue sur notre site Web. Cette dernière sera mise à jour selon l’évolution de la situation : boucherville.ca.