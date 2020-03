COVID-19 : derniers développements et nouveau service de gardiennage à Boucherville

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens quant aux derniers développements en lien avec la COVID-19 dont la mise en place d’un nouveau service de gardiennage offert par le CABB, en collaboration avec la Ville de Boucherville.

Service de gardiennage – Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB)

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), en collaboration avec la Ville de Boucherville, a mis en place un système de jumelage permettant aux familles de trouver un gardien pour leurs enfants. Les renseignements du programme (autant pour les familles que pour les gardiens qui souhaitent offrir leur service) sont disponibles sur la page Facebook du CABB et sur le cabboucherville.ca/gardiens.

Veuillez noter que le CABB demeure ouvert, mais avec certaines restrictions. Veuillez éviter de vous présenter dans leurs locaux. La prévention est la meilleure protection!

Carte Accès-Boucherville

Les cartes Accès-Boucherville des résidants seront renouvelées sans frais jusqu’au 30 juin 2020. Étant donné la fermeture des points de services de loisirs, nous vous invitons à suivre la nouvelle procédure au boucherville.ca/carteacces pour effectuer votre adhésion ou votre renouvellement.

Demande de tournages

En raison des circonstances actuelles, aucun permis de tournage ne sera émis sur le territoire jusqu’à nouvel ordre.

Annulation des événements et des activités

Nous vous rappelons que l’ensemble des activités de la Ville de Boucherville et de ses organismes est annulé jusqu’à nouvel ordre. À cet effet, veuillez consulter le calendrier des événements accessible sur le site Web de la Ville (boucherville.ca/calendrier) afin de suivre l’évolution de la situation et le statut des activités.

Par ailleurs, veuillez noter que la chronique des organismes habituellement diffusée dans le journal La Relève est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Également, la Soirée des bénévoles qui devait se tenir le 28 avril est aussi annulée.

Report des inscriptions aux camps de jour

La journée d’inscription aux camps de jour du 15 avril est reportée à une date ultérieure. Profitez-en pour faire vos choix de camps en consultant le Répertoire des camps d’été de Boucherville qui est joint au Programme de loisirs printemps-été 2020. Il est également possible d’y accéder au boucherville.ca/programmesloisirs. Pour toutes questions concernant les camps de jour, vous pouvez joindre la ligne info-loisir au 450 449-8640.

Mesures mises en place par la Ville de Boucherville depuis le 11 mars

1. Fermeture des bâtiments municipaux.

2. Annulation de toutes les activités de la Ville et de ses organismes reconnus à la population jusqu’à nouvel ordre.

3. Rappel des consignes de prévention des infections.

4. Mise en place de mesures de télétravail pour les employés de la Ville et annulation de toutes les réunions non nécessaires.

5. Isolement des employés de retour de voyage.

6. Tous les employés présentant des symptômes de rhume ou de grippe doivent s’isoler à la maison.

7. Communications aux employés et à la population sur les mesures à prendre et partage des directives gouvernementales.

8. Des équipes municipales circulent quotidiennement dans tous les bâtiments municipaux afin de procéder au nettoyage des surfaces, bureaux, poignées de portes, etc.

9. Rencontres internes quotidiennes des intervenants municipaux de la Ville de Boucherville, mais aussi avec ceux des villes de l’agglomération, le directeur de la santé publique et le ministère de la Santé publique.

10. Discussions régulières avec le comité exécutif de l’agglomération de Longueuil.

11. Mise en place d’un plan de relève du maire et des directeurs.

12. Diffusion d’une capsule vidéo info COVID-19 les lundis et jeudis à 16 h, ou plus fréquemment si la situation l’exige. Le maire Jean Martel fait le point sur l’état de la situation à Boucherville.

13. Maintien des services habituels (ex. : demande de permis, renseignements, avis publics, signalements, etc.) en ligne et par téléphone.

Services essentiels et réguliers

Rappelons que tous les services essentiels de la Ville sont maintenus (911, service de police, services des incendies, collectes de matières résiduelles, fuites et refoulement, voirie, etc.)

Notez également que malgré l’annonce de la fermeture de l’accès à la population à tous les bâtiments municipaux, nos employés sont présentement en télétravail lorsque possible ou encore affectés à des tâches alternatives. Un certain nombre est également en poste dans les bâtiments municipaux, mais tous sont à pied d’œuvre afin de fournir les services essentiels et de répondre aux demandes à distance, pendant cette période de fermeture.

Ainsi, tous les services qui peuvent être effectués en ligne (demande de permis, questions ou renseignements, dépôt de dossiers dans le cadre d’appels de candidatures, formulaires en ligne, consultation d’appels d’offres ou d’avis publics, signalements, etc.) ou par téléphone sont encore accessibles aux citoyens. Nous vous recommandons donc de visiter notre site Web ou de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone à information@boucherville.ca ou au 450 449-8100.

En terminant, nous comptons sur la collaboration et l’entraide de tous les citoyens au cours des prochaines semaines. Soyez assurés que la Ville de Boucherville suit de près la situation et est en communication constante avec les plus hautes instances. Les citoyens seront informés de tous les développements en lien avec la situation du coronavirus (COVID-19).