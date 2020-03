Assemblée publique: une aide exceptionnelle à La Maison de l’entraide pour bonifier le soutien auprès des Julievillois

En raison de la situation exceptionnelle, le conseil municipal de Sainte-Julie a tenu l’assemblée publique du 17 mars à huis clos. Celle-ci était toutefois disponible en direct sur la page Facebook officielle de la Ville où les citoyens étaient invités à poser leurs questions en temps réel. La vidéo est également disponible sur le site Web de la Ville.

La mairesse Suzanne Roy a informé les citoyens sur les différentes mesures prises par Sainte-Julie dans le cadre de la pandémie de coronavirus. C’est ainsi qu’à la suite du décret de François Legault, le 12 mars, de l’état d’urgence sanitaire face à la pandémie à l’échelle mondiale, le conseil a confirmé que la mairesse peut décréter toute dépense et attribuer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation de force majeure découlant de cette situation critique, le tout conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes.

Aussi, Mme Roy a rappelé que de nombreux services sont accessibles en ligne, permettant notamment de faire des requêtes ou des demandes de permis. Les élus ont adopté lors de cette assemblée une résolution qui maintient les dates d’échéance pour le versement des taxes, mais qui stipule qu’aucun taux d’intérêt ou pénalité ne s’appliquera d’ici au 30 juin, en se réservant la possibilité d’adopter une autre résolution de ce type, si la situation venait à l’exiger.

De plus, le conseil a accepté de verser une aide financière exceptionnelle de 10 000 $ à l’organisme de bienfaisance La Maison de l’entraide afin de l’appuyer dans ses initiatives pour maintenir le soutien auprès des Julievillois en contexte de pandémie, ainsi que pour couvrir certaines dépenses de fonctionnement.

Pétition : bruit des avions

• La Ville a appuyé le dépôt de la pétition E-2351 à la Chambre des Communes et elle est intercédé auprès du député fédéral de Montarville, Stéphane Bergeron, afin qu’il appuie les demandes minimales suivantes : imposer un couvre-feu entre 23 h et 7 h à l’aéroport de Saint-Hubert, sauf pour urgence sécuritaire ou urgence médicale, et exiger la mise en application de mesures efficaces d’atténuation du bruit pour tout type d’aéronef.

• Les élus ont demandé au ministère des Transports du Québec (MTQ) d’installer une signalisation interdisant les demi-tours, sauf pour les véhicules autorisés, à l’intersection de la bretelle de la sortie 102 sud de l’autoroute 20 et la rue Nobel. Le conseil a demandé également au ministère de céder à la Ville la gestion complète des feux de circulation situés à l’intersection de la rue Principale et du chemin du Fer-à-Cheval.

• Le conseil a autorisé la mairesse et la greffière à conclure et à signer, au nom de la Ville, un contrat d’emploi avec Pierre Bernardin à titre de directeur général, pour une durée de cinq ans, soit du 18 mars 2020 au 17 mars 2025, et ce, au salaire et selon les conditions de travail établies dans le contrat d’emploi.

• La Municipalité a embauché Thomas Archambault et Charles Lafrenière comme pompiers, selon le salaire et les conditions prévus à la convention collective de travail des pompiers de Sainte-Julie.

• Le conseil a autorisé la tenue de six routes payantes pour l’année en cours aux organismes suivants : Groupe scout (23 mai); Les Fines Lames (4 juillet); l’Association de Ringuette (15 août); le Club de patinage artistique (26 septembre); l’Association du hockey mineur (17 octobre); l’École de karaté Sankudo (7 novembre).

• Finalement, les élus ont proclamé le mois d’avril Mois de la jonquille et ils encouragent la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Personnes âgées qui sont isolées?

Comme vous le savez, le gouvernement demande aux personnes âgées de 70 ans ou plus de rester à la maison. Vous êtes dans cette situation ou vous connaissez des personnes qui sont isolées? Vous pouvez transmettre leurs coordonnées à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7111 et la Ville fera le nécessaire pour s’assurer qu’ils vont bien. Vous pouvez aussi prendre régulièrement des nouvelles de vos proches pour vous assurer qu’ils ne manquent de rien. Ces petits gestes pourraient faire une grande différence pour plusieurs personnes. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

De nombreuses actions prises récemment

Au cours des derniers jours, de nombreuses autres actions ont été prises par l’administration municipale: mise en place de la cellule d’organisation de sécurité civile avec rencontres quotidiennes; pour la sécurité des employés, possibilité de faire du télétravail pour ceux qui le peuvent, installation de lignes au sol pour maintenir une distance sécuritaire avec les citoyens; tous les employés revenant de voyage doivent se mettre en isolement pour 14 jours; ajout de distributeurs de solution désinfectante et lavage plusieurs fois par jour des installations et des équipements partagés; ajout d’affiches rappelant de se laver les mains correctement; fermeture le 13 mars dernier de tous les bâtiments municipaux, incluant la bibliothèque, l’aréna, le centre multisports régional et la piscine, en plus de l’annulation de tous les cours et activités organisés par Sainte-Julie; envoi d’une communication à tous les organismes partenaires de la Ville leur demandant d’annuler leurs activités; annulation ou report de toutes les réunions et rencontres non essentielles; annulation ou report des visites chez les citoyens; renvoi à la maison de tout employé de 70 ans ou plus.