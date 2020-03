COVID-19: l’OMH Marguerite-D’Youville met en place plusieurs mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses résidents

Dans la foulée de l’évolution rapide des événements liés à la pandémie du Coronavirus (COVID-19), l’Office municipal d’habitation Marguerite-d’Youville (OMH) tient à rassurer les résidents des immeubles gérés par l’organisme quant aux actions déjà entreprises pour prévenir la propagation du virus.

Dans la situation actuelle, il est important de souligner que toutes les dispositions nécessaires dans la gestion des divers types d’unités d’habitation ont été prises afin d’assurer la protection de la santé des résidents. Les mesures sont effectives dès maintenant.

Ainsi, les espaces communs seront dorénavant désinfectés quotidiennement dans chacun des HLM du territoire, et ce, pour les deux prochaines semaines. Les interventions dans les logements sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, à moins d’une urgence comme un dégât d’eau, par exemple. Afin d’éviter les regroupements de personnes et ainsi minimiser les risques de contagion, l’ensemble des salles communautaires sont maintenant fermées. Pour les personnes plus vulnérables (70 ans et plus), il est fortement recommandé de privilégier les appels téléphoniques aux contacts en personne.

Selon M. Stéphane Williams, président de l’OMH Marguerite-d’Youville et maire de Saint-Amable, « la sécurité et le bien-être des résidents se trouvent au cœur de la mission de l’organisme. Pour être conséquents, il va de soi que nous devons tout mettre en œuvre pour protéger la santé des locataires, et plus particulièrement les personnes de 70 ans et plus. L’équipe demande à tous de rester vigilents et de voir au bien-être des voisins plus vulnérables et des gens seuls. L’administration de l’OMH restera à l’affût des développements de la situation et apportera les ajustements nécessaires ».

Dès cette semaine, l’OMH remettra à chacun des locataires des HLM une lettre contenant les mesures de prévention mises en place, les consignes à suivre, les règles d’hygiène à respecter pour minimiser les risques de propagation, ainsi que des liens essentiels vers des sites Internet fiables comme ceux des gouvernements.

À propos de l’OMH Marguerite-D’Youville

L’Office municipal d’habitation de Marguerite D’Youville (OMHMY) est un organisme parapublic sans but lucratif. Il a été créé le 1er juin 2018 suite à la fusion de cinq offices municipaux des villes de Contrecoeur, Sainte-Julie, Saint-Amable, Varennes et Verchères. L’OMHMY gère des 193 unités de logement de type HLM, AccèsLogis et PSL (programme de supplément au loyer).

La mission de l’OMHMY est d’améliorer les conditions de vie des familles et des aînés à faible revenu en offrant des logements et des services de qualité.