Malgré l’annulation des Championnats du Monde, Alicia Pineault regarde vers l’avenir

Ayant terminé dans le top 10 lors de la compétition des Quatre continents à Séoul, Alicia Pineault avait de bonnes raisons d’attendre avec impatience les Championnats du monde qui devaient avoir lieu à Montréal cette semaine. Au-delà de la déception ressentie suite à l’annulation de la compétition, l’athlète de Varennes a choisi de se concentrer sur ses objectifs à long terme, dont celui de se qualifier pour les Jeux olympiques d’hiver qui se tiendront en 2022 à Beijing.

« C’est certain que je suis déçue parce que j’ai travaillé fort et j’étais prête, nous dit la patineuse de 20 ans. Mais le fait d’avoir offert une belle performance à ma dernière compétition m’a permis de bien clore le chapitre pour cette saison. »

Malgré l’interruption abrupte des compétitions, Alicia admet par ailleurs qu’il s’agissait de la bonne décision face à des circonstances inhabituelles. « C’était une occasion spéciale de patiner devant ma famille, mes amis et mes supporters, mais j’appuie vraiment la décision. La santé publique passe avant tout. »

Lors de la compétition des Quatre continents, Alicia a d’ailleurs pu avoir un aperçu de l’impact que le COVID-19 allait avoir sur les différents événements sportifs internationaux. En effet, comme ont pu le constater les spectateurs qui ont suivi l’événement à la télé, les personnes présentes dans les gradins portaient en presque totalité le masque sanitaire.

« En Corée, ils prenaient déjà ça très au sérieux, confirme-t-elle. Tout le monde sortait avec des masques dans les rues et on prenait notre température régulièrement. Il y avait des caméras thermiques et tout, alors ça nous a donné un avant-goût. »

Un repos mérité

Malgré le haut niveau de compétition dans un sport comme le patinage artistique et le besoin de garder à la fois sa concentration et sa forme physique, les dirigeants de Patinage Québec et de Patinage Canada ont conseillé aux athlètes de profiter de ce hiatus pour prendre du repos.

« Il faut dire qu’un événement comme les Championnats du monde ça ne se déplace pas facilement, nous dit Alicia. Je ne m’entraîne pas actuellement et je n’ai pas patiné depuis l’annonce. C’est étrange de penser qu’une telle compétition puisse être annulée, mais j’ai parlé avec d’autres athlètes et nous sommes tous dans la même situation. Pour réussir dans le sport, il faut savoir s’adapter parce qu’il y a plusieurs trucs qui sont hors de notre contrôle. »

Pour le moment donc, la patineuse compte passer du temps près des siens sans pour autant détourner son attention de son but ultime. « Je garde les yeux sur le long terme. Je me dis qu’au moins, les jeux d’hiver n’ont pas lieu cette année. Les Jeux olympiques, ç’a toujours été mon objectif, encore plus dernièrement en voyant ma progression. J’ai réalisé que si je travaille fort, c’est quelque chose de possible! »