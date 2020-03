L’Ordre des denturologistes du Québec recommande de reporter les rendez-vous

Dans la foulée de la situation actuelle concernant le COVID-19, l’Ordre des denturologistes du Québec recommande à l’ensemble de ses membres de reporter tous les rendez-vous non urgents avec leurs patients dès maintenant, et ce, pour une période minimale de 14 jours. L’objectif de cette mesure est d’enrayer la propagation du Coronavirus.

« En tant que professionnels de la santé, il est primordial pour nous de limiter notre pratique pour au moins les 14 prochains jours, a déclaré le président de l’Ordre des denturologistes, Robert Cabana. Nous sommes conscients des impacts que ceci peut avoir sur nos patients et nos membres, mais il faut à tout prix contrer la propagation du virus. »

L’Ordre suggère de limiter les rendez-vous aux urgences uniquement après avoir vérifié l’état du patient selon les critères d’évaluation reliés au COVID-19, mais en permettant à un seul patient à la fois d’être présent dans le cabinet afin de limiter les contacts entre patients. Les denturologistes devront s’abstenir d’effectuer des procédures prosthodontiques à domicile. Il est important pour les membres de l’Ordre et leurs collaborateurs en cabinet de respecter les normes d’asepsie usuelles.

L’Ordre émettra un nouvel avis au plus tard à la fin de cette période de 14 jours.