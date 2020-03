Des mesures de prévention mises en place dès maintenant dans la MRC de Marguerite-D’Youville

Afin de répondre adéquatement aux mesures préventives soumises par le gouvernement du Québec, la MRC de Marguerite-D’Youville tient à souligner que des actions concrètes ont été mises en place, de façon exceptionnelle, afin de contrer une propagation potentielle du Coronavirus (COVID-19) et minimiser les risques pour la santé de ses employés, mais aussi de l’ensemble de la population. Ces mesures, recommandées par la direction de la santé publique, seront en vigueur jusqu’à nouvel ordre et ajustées selon l’évolution de la situation.

Ainsi, dès maintenant, la MRC applique les mesures suivantes :

• Mise en quarantaine immédiate et obligatoire (14 jours calendrier) pour tout employé :

o ayant voyagé depuis le 13 mars 2020;

o ayant des symptômes ou recevant un diagnostic de la COVID-19;

o dont un membre de son unité familiale, vivant sous le même toit, a reçu un diagnostic de la COVID-19.

• Déclaration obligatoire de diagnostic confirmé de la COVID-19 pour tout employé ou d’un membre de son unité familiale vivant sous le même toit;

• Déclaration obligatoire de tout voyage effectué à l’extérieur du Canada, sur une base personnelle, depuis le 13 mars pour tout employé ou d’un membre de son unité familiale vivant sous le même toit;

• Annulation de tout voyage professionnel (congrès, rencontre, etc.) se déroulant à l’extérieur du Canada.

Pour Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie, « il est important de ne rien négliger quant aux moyens de prévention à mettre de l’avant pour assurer la sécurité de tous. À la MRC, et à travers ses municipalités, nous avons rapidement mis en place des comités pour coordonner efficacement les actions à déployer. Nous demandons aux citoyens de suivre les indications des différents paliers gouvernementaux, mais également de demeurer solidaires et de s’assurer que les personnes vulnérables restent à la maison ».

Au cours d’une rencontre spéciale, tenue à l’interne le 13 mars dernier, l’ensemble des employés de la MRC ont été sensibilisés à l’importance d’appliquer certaines règles d’hygiène de base par rapport au lavage de mains, à l’utilisation de gel désinfectant, etc. De plus, des trucs simples comme éviter les contacts physiques (poignées de main, accolades) et éviter les regroupements au profit de rencontres virtuelles, à l’aide des technologies disponibles, ont été communiqués et seront appliqués.

Bureaux administratifs de la MRC

Bien que les bureaux administratifs demeurent ouverts et que l’ensemble des services soient maintenus, la MRC demande aux citoyens, dans la mesure du possible, de privilégier les moyens de communication virtuels comme les réseaux sociaux, le courriel et le téléphone plutôt que de se présenter en personne.

Cour municipale Marguerite-D’Youville

La Cour municipale de Marguerite-D’Youville met également en œuvre des mesures préventives afin d’assurer la sécurité des défendeurs et des employés.

Ainsi, il est fortement recommandé aux défendeurs de ne pas se présenter au comptoir à moins de besoins essentiels. Pour les paiements de constats d’infraction ou d’entente ou pour contester, les défendeurs sont invités à utiliser le portail Constats Express, accessible par l’entremise du site Internet de la MRC au margueritedyouville.ca, ou encore à privilégier l’utilisation de courriel à l’adresse cour@margueritedyouville.ca ou le téléphone au 450 583-3435.

Il est à noter que les séances de cour du 17 mars et du 26 mars 2020 seront reportées à une autre date.

La Cour municipale de Marguerite-D’Youville continuera d’évaluer la situation et déterminera les mesures à adopter afin d’assurer les services essentiels dans le contexte de cette pandémie.

Écocentre Marguerite-D’Youville

À moins d’indication contraire de la part de la direction de la santé publique, l’écocentre demeure ouvert selon l’horaire normal. Par mesure de précaution, il est demandé aux visiteurs de maintenir en tout temps une distance d’au moins deux mètres avec les employés en plus d’appliquer les mesures d’hygiène reconnues pour prévenir la propagation du virus. Malgré le maintien du service, la MRC recommande à la population, lorsque possible, de remettre à plus tard les visites à l’écocentre.

Évaluations municipales

Toutes les visites d’évaluation sont annulées jusqu’à nouvel ordre pour l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC.

La MRC de Marguerite-D’Youville reste à l’affût des informations véhiculées au quotidien par le gouvernement du Québec et demeure prête à apporter tous les ajustements nécessaires pour assurer la protection de la santé de ses employés et de la population.