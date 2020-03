COVID-19 : nouvelles mesures pour le transport adapté

Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et des directives du Gouvernement du Québec, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) informe la clientèle des nouvelles mesures implantées afin de prévenir la contagion :

– Les déplacements par taxis en transport adapté se feront avec deux clients à bord seulement ; – La clientèle présentant des symptômes grippaux est invitée à ne pas utiliser les services du RTL et à annuler ses déplacements ; – Aucun transport ne sera dirigé vers les regroupements de 250 personnes et plus ; – Les fournisseurs de services du transport adapté demandent à leurs employés, s’ils reviennent de voyage, de s’isoler pendant une période de 14 jours par mesure de prévention ; – Les fournisseurs de services de transport adapté en minibus procèdent au nettoyage des surfaces les plus exposées une fois par jour (poteaux, sangles, mains courantes, poignées, accoudoirs, console et volant du chauffeur) ; – Les fournisseurs de services de transport adapté en taxi, berline et fourgonnette adaptée procèdent au nettoyage une à deux fois par jour et une attention particulière est portée au nettoyage des poignées de porte et autres surfaces les plus exposées.

Vous êtes invité à annuler tout transport que vous ne jugez pas essentiel.

Pour suivre toutes les dernières mises à jour sur les mesures adoptées, consultez notre site Web à l’adresse : https://www.rtl-longueuil.qc.ca/COVID19.