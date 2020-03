COVID-19 : interruption de services dans les parcs provinciaux

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a cessé d’offrir des services, aujourd’hui lundi, dans l’ensemble des parcs nationaux, réserves fauniques et établissements touristiques de son réseau, comme les parcs national des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.

Ainsi, la totalité des infrastructures destinées à la clientèle telles que les bâtiments de services et les hébergements de la Sépaq seront fermées jusqu’à nouvel ordre, tout comme son offre d’activités organisées. Les territoires demeurent toutefois accessibles en autonomie.

Les personnes qui sont affectées par l’annulation d’une activité ou d’un séjour à venir seront contactées par téléphone ou par courriel. Une politique souple de modification ou d’annulation leur sera présentée.

« Il est de notre devoir de contribuer à l’effort collectif de façon exemplaire. C’est pourquoi nous ne ménageons pas nos efforts et nous annonçons immédiatement la fermeture de l’ensemble du réseau de la Sépaq dès demain », a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, Jacques Caron.