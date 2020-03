Pandémie de COVID-19 – Le gouvernement du Québec exige la fermeture de plusieurs commerces, endroits publics et lieux de rassemblement

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Québec exige la fermeture de plusieurs commerces, endroits publics et lieux de rassemblement, et ce, jusqu’au 30 mars prochain.

Cette nouvelle mesure est rendue nécessaire pour limiter le plus possible la transmission et la propagation du virus COVID-19. M. Legault en a fait l’annonce lors du point de presse quotidien en compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.

Les endroits touchés sont les suivants :

• Secteur culturel :

• Bibliothèques ;

• Musées ;

• Théâtres ;

• Salles de spectacle ;

• Toutes autres installations à vocation similaire.

• Secteur des loisirs :

• Bars et discothèques ;

• Piscines, spas, saunas, aquaparcs ;

• Lieux récréatifs, y compris stations de ski, mégaparcs, centres de trampoline ;

• Cinémas et arcades ;

• Centres d’entraînement, gymnases, salles de danse, de spinning, de Zumba, de yoga ;

• Arénas ;

• Centres de soccer intérieur ;

• Zoos ;

• Aquariums ;

• Toutes autres installations à vocation similaire.

Concernant le milieu de la restauration, le gouvernement du Québec demande aux propriétaires de limiter l’accueil des clients à 50 % de la capacité des salles, soit une table sur deux. Les restaurants de style buffet, eux, et les cabanes à sucre devront fermer leurs portes temporairement.

À 13 h, dimanche, 14 personnes infectées au coronavirus de plus ont été dénombrées, pour un total de 35 personnes au Québec. Le premier ministre a souligné que toutes ces personnes sont associées à un retour de l’étranger. Il n’y a donc pas de transmission communautaire soutenue pour l’instant. La situation est exceptionnelle et les décisions prises récemment changent les habitudes de vie des Québécois, a convenu le premier ministre, mais celles-ci sont nécessaires pour protéger la population.

Protéger nos personnes âgées

Le premier ministre François Legault a réitéré la recommandation selon laquelle les personnes âgées de 70 ans et plus doivent demeurer chez elles autant que possible. Les visites dans les hôpitaux et dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée, ressources intermédiaires, ressources de type familial, et résidences privées pour aînés sont également interdites.

M. Legault a toutefois précisé que les gens peuvent sortir pour prendre une marche et que les visites pour des raisons exceptionnelles, par exemple si un de nos proches à un rendez-vous médical important ou est en fin de vie, doivent être tolérées.

Des places en garderies disponibles dès lundi pour les travailleurs en santé et en services sociaux et en services essentiels

Dès demain, l’ensemble des établissements scolaires et des services de garde seront fermés, conformément à la directive envoyée vendredi dernier.

Le premier ministre a assuré qu’il y aura des places disponibles pour tous les enfants des travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux et des services essentiels qui n’auraient pas pu trouver une solution de rechange.

Aider nos anges gardiens à nous protéger

Le premier ministre a appelé tous les Québécois à soutenir les travailleurs et les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et à les encourager. Il faut tout faire pour les aider à nous protéger. Il a remercié toutes celles et tous ceux qui se sont manifestés au cours des derniers jours et des dernières heures pour donner un coup de main dans la lutte au coronavirus.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé qu’une adresse courriel a été créée afin d’inviter toutes les personnes ayant de l’expérience ou une formation en santé ou en services sociaux qui souhaiteraient donner un coup de main à se manifester. Ces personnes peuvent communiquer avec le ministère de la Santé et des Services sociaux à l’adresse jecontribuecovid19@msss.gouv.qc.ca.

Consignes de la santé publique à respecter

Le premier ministre a appelé l’ensemble de la population à respecter les consignes et les mesures d’hygiène de la santé publique :

• Garder ses distances les uns des autres : demeurer à un mètre les uns des autres, à deux mètres si l’on a des symptômes ;

• Se laver les mains régulièrement avec du savon ;

• Tousser dans son coude ;

• Restez chez soi autant que possible, en se déplaçant seulement pour l’essentiel ;

• Éviter les rassemblements, même les moins grands ;

• Se placer en isolement volontaire pour une période de 14 jours lors d’un retour de voyage à l’étranger.

M. Legault a également demandé à tous les employeurs qui le peuvent de laisser leurs employés faire du télétravail.