Le centre aquatique a débordé de baigneurs durant la relâche scolaire

Le complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier a été une destination tellement populaire durant la semaine de relâche scolaire que certaines personnes ont dû patienter avant de pouvoir faire trempette.

À plusieurs reprises, l’accès au bassin récréatif a dû être contrôlé, car la capacité maximale était atteinte, même en ayant des sauveteurs supplémentaires. Les utilisateurs étaient redirigés vers le bassin Paul-Daemen (B2). Le bassin récréatif (B3) ouvrait à nouveau lorsque des utilisateurs partaient, ce qui permettait d’accueillir d’autres baigneurs dans ce bassin.

L’achalandage a été élevé chaque jour, mais plus particulièrement le jeudi 5 mars en milieu d’après-midi où le personnel a dû refuser l’accès au bassin récréatif (B3) et au bassin B2 (Paul-Daemen) de 14h à 15h15 environ. Plus spécifiquement, douze personnes se sont retrouvées à attendre jusqu’à ce que des places se libèrent. En raison des activités se déroulant dans le bassin Sandrine-Mainville (B1) cette journée-là, il n’était pas envisageable de rediriger les utilisateurs vers ce bassin de façon temporaire.

La capacité maximale totale du complexe aquatique est de 400 baigneurs. Chacun des trois bassins est toujours surveillé par un minimum de deux sauveteurs et plus selon le nombre de baigneurs. Les normes exigent l’ajout d’un sauveteur supplémentaire pour chaque tranche de 100 baigneurs dans un bassin intérieur. Ainsi, durant la semaine de relâche, il y avait de six à huit sauveteurs en fonction par jour. Cela permettait d’ouvrir les trois bassins au lieu des deux habituellement prévus, et d’avoir plus de personnel pour que les sauveteurs puissent prendre des pauses actives afin d’assurer une vigilance pendant ces journées fortement achalandées. L’équipe est composée de 57 sauveteurs.