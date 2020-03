COVID-19 : les citoyens de Sainte-Julie sont invités à utiliser davantage les services en ligne

Dans le cadre des mesures spéciales annoncées par le gouvernement pour contrer la propagation de la COVID-19, la Ville de Sainte-Julie demande à ses citoyens d’utiliser, lorsque c’est possible, les services en ligne pour communiquer et transiger avec l’administration municipale.

Pour toute question, il est possible de joindre le Service aux citoyens, du lundi au jeudi de 8 h à 20 h, et le vendredi de 8 h à 16 h 30, par courriel à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca, par téléphone au 450 922-7111 ou par le formulaire contact du site Web au ville.sainte-julie.qc.ca. La page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie et le compte Twitter demeurent également des moyens de communication de choix pour connaître rapidement les derniers développements.

La séance publique du 17 mars prochain, à 19 h 30, est maintenue et sera présentée en direct sur la page Facebook officielle de la Ville. Les citoyens sont donc invités à privilégier la diffusion en ligne plutôt qu’en personne pour éviter la contamination en aimant la page Facebook de la Ville. Leurs questions pourront être posées par clavardage, lors de la période de questions. Ceux qui auraient besoin d’assistance à ce sujet peuvent communiquer avec le Service aux citoyens.

La Ville rappelle également que la bibliothèque offre le prêt de livres numériques et l’accès à de nombreuses bases de données en ligne. Il est également possible de faire une demande de permis en ligne pour certains types de permis. Tous les détails se trouvent dans la section Permis et réglementation du site Web. Par mesure d’hygiène, il est également suggéré d’éviter de payer les taxes municipales en argent comptant. Les transactions bancaires électroniques ou le paiement par chèque sont favorisés.

Rappelons que la Ville a décidé de fermer la majorité de ses bâtiments municipaux à l’exception de l’hôtel de ville et d’annuler tous ses cours et événements. Des mesures particulières ont été prises pour éviter la contamination et les citoyens présentant un facteur de risque sont invités à respecter les directives gouvernementales et ne pas se présenter à l’hôtel de ville. La Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise et rappelle l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus, notamment en ce qui a trait au lavage des mains rigoureux et fréquent. La ligne sans frais 1 877 644-4545 est également disponible pour répondre à toute question concernant la COVID-19.