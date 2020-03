La Ville est en mode « alerte » : Boucherville ferme tous ses édifices municipaux

La Ville de Boucherville, tout comme l’ensemble du Québec, a relevé son niveau d’alerte. Depuis le jeudi 12 mars à 17 h 55, en raison de l’évolution de la situation concernant le coronavirus (COVID-19) et des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement provincial, la Ville a fermé l’accès à la population à tous ses bâtiments municipaux par mesure préventive, incluant l’hôtel de ville, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités de la Ville et de ses organismes reconnus, se déroulant dans ses bâtiments ou dans les écoles sont également annulées.

Maintien des services essentiels

Les services essentiels sont quant à eux maintenus, c’est-à-dire les urgences 911, le service des incendies, le service de police, les collectes des matières résiduelles, les fuites et refoulements, la voirie, etc.

Pour les autres services, les Bouchervillois sont invités à communiquer par courriel, ou par téléphone : information@boucherville.ca et 450 449-8100.

Aplanir la courbe de croissance

En entrevue à La Relève, le maire Jean Martel a expliqué que cette mesure était préventive. L’objectif étant de limiter et de ralentir le rythme de diffusion du virus afin de repousser le pic (plusieurs personnes atteintes en même temps) de contagions, et son amplitude. Cette stratégie vise à permettre au système de santé de bien se préparer, et d’éviter qu’il soit surchargé.

« Nous suivons la situation de très près, et nous voulons éviter de faire comme en Italie, en Chine ou en Iran. Il faut limiter les regroupements pour s’assurer qu’il y ait le moins de progression de personnes infectées.»

La Ville de Boucherville qui favorise le télétravail a relevé le niveau d’alerte qui est passé du vert au jaune (vendredi au moment de mettre sous presse). Les employés qui assurent les services essentiels doivent maintenant être disponibles 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Par ailleurs, une employée de la Ville, une étudiante, est en quarantaine préventive. Elle a été en contact avec une personne infectée à l’université.

Notons que tous les employés municipaux qui reviennent d’un voyage à l’étranger doivent être en quarantaine préventive pendant 14 jours. Ils sont rémunérés.

Pas d’école ni de messe

Les écoles, les cégeps, les universités et les centres de la petite enfance seront fermés durant deux semaines.

Le diocèse Saint-Jean-Longueuil a annoncé également que toutes les célébrations dominicales dans les églises étaient annulées. Pour ce qui est des funérailles, des mariages et des baptêmes, le diocèse appelle au jugement des responsables pastoraux.

Les bâtiments municipaux fermés

– Ateliers municipaux Dominique-Riendeau

– Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

– Café centre d’art

– Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville)

– Centre des glaces Gilles-Chabot

– Centre Mgr-Poissant

– Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

– Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

– Cercle social Pierre-Boucher

– Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

– Maison des jeunes La Piaule