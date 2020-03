COVID-19 : Les autobus seront nettoyés plus souvent

Afin de réduire le risque de contagion de la COVID-19, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a augmenté la fréquence de nettoyage des surfaces les plus exposées de ses autobus.

Les sangles, poteaux verticaux et horizontaux, valideurs de cartes à puce et surfaces de contact de la boîte de paiement seront nettoyés aux deux jours. Le nettoyage des postes des chauffeurs est aussi optimisé. Les fournisseurs du transport adapté, des taxis collectifs et du RTL à la demande nettoieront l’intérieur de leur véhicule une fois par jour. Les fournisseurs de nettoyage au terminus Longueuil augmenteront également la fréquence de nettoyage quotidienne des toilettes, des surfaces les plus exposées du terminus telles les distributrices automatiques de titres, les poignées de porte, les claviers de portes pour chauffeurs et les tables de restauration. Ils procéderont également à l’installation de gel antibactérien aux cinq entrées du terminus.

Par ailleurs, le RTL exige que ses employés qui ont effectué un voyage à l’étranger et qui reviennent au pays à partir du 12 mars, de rester en isolement obligatoire pour une période de 14 jours.

Le RTL est en communication constante, depuis le mois de janvier, avec le Centre de santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre afin d’ajuster ses mesures si nécessaire.

Pour suivre toutes les dernières mises à jour sur les mesures adoptées, consultez notre site Web à l’adresse : https://www.rtl-longueuil.qc.ca/COVID19.