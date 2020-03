Visites restreintes dans les hôpitaux et les centres d’hébergement du CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce qu’il restreint dès maintenant les visites dans les hôpitaux et les centres d’hébergement de son territoire en raison de la présence de la COVID-19 au Québec.

Mesures pour les visiteurs jusqu’à nouvel ordre

• Un seul visiteur par usager pourra être admis • Aucun visiteur de moins de 14 ans ne sera admis • En natalité, seul le conjoint ou la personne significative sera admis • Les usagers qui reçoivent des soins en fin de vie peuvent toujours recevoir plus d’un visiteur simultanément • Dans les centres d’hébergement, la visite d’un proche aidant est toujours permise et est considérée comme

étant le seul visiteur • En tout temps, aucun visiteur présentant des symptômes grippaux ne sera admis

Puisque la sécurité de nos usagers, de nos employés et de nos médecins est la priorité, nous souhaitons, par ces mesures temporaires et exceptionnelles, éviter la circulation de centaines de personnes quotidiennement dans nos installations.

Liste des installations visées par ces mesures

Hôpital Pierre-Boucher

Hôpital Honoré-Mercier

Hôtel-Dieu de Sorel

Centre d’hébergement Andrée-Perrault

Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe

Centre d’hébergement de la MRC-d’Acton

Centre d’hébergement de Montarville

Centre d’hébergement Marguerite-Adam

Centre d’hébergement De Contrecoeur

Centre d’hébergement De Lajemmerais

Centre d’hébergement de Mgr-Coderre

Centre d’hébergement du Chevalier-de-Lévis

Centre d’hébergement du Manoir-Trinité

Centre d’hébergement Jeanne-Crevier

Centre d’hébergement René-Lévesque

Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance

Centre d’hébergement J.-Arsène-Parenteau

Centre d’hébergement de Tracy

CHSLD des Seigneurs